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Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan'da nükleer silah sayıları

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, bölgesel çatışmanın küresel bir nükleer kriz haline gelme riski taşıdığına dair endişeleri artırdı. World Population Review verilerine göre, 2025 nükleer silahlara sahip olan ülkeler sıralandı. Hindistan ve Pakistan, yıllardır birbirlerine karşı geliştirdikleri nükleer stratejilerle dikkat çekiyor. Karşılıklı füze saldırıları, onca can kaybı ve yaralıya yol açarken, nükleer silahların rolü ve etkisi de dünya çapında tartışılmaya başlandı. İşte Hindistan ve Pakistan'da nükleer silah sayıları!

Giriş Tarihi: 07.05.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 12:46
Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan’da nükleer silah sayıları

Hindistan-Pakistan gerilimi, nükleer silahların küresel güvenlik üzerindeki etkisini tekrar gündeme getirdi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yapılan nükleer açıklamalar küresel güvenlik kaygılarını artırmışken, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim de benzer endişelere yol açtı. Peki Hindistan ve Pakistan'ın sahip olduğu nükleer silah sayıları ne kadar? İşte merak edilen sıralama…

Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan’da nükleer silah sayıları

2025'TE NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP ÜLKELER

Rusya:

Toplam Nükleer Savaş Başlıkları: 5.580

Stratejik Başlıklar: 1.710

Düşük Verimli Başlıklar: 2.670

Zırhlı Başlıklar: 1.200

Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan’da nükleer silah sayıları

Amerika Birleşik Devletleri:

Toplam Nükleer Savaş Başlıkları: 5.044

Stratejik Başlıklar: 1.670

Düşük Verimli Başlıklar: 100

Zırhlı Başlıklar: 1.938

Diğer Başlıklar: 1.336

Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan’da nükleer silah sayıları

Çin:

Toplam Nükleer Savaş Başlıkları: 500

Stratejik Başlıklar: 24

Düşük Verimli Başlıklar: 476

Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan’da nükleer silah sayıları

Fransa:

Toplam Nükleer Savaş Başlıkları: 290

Stratejik Başlıklar: 280

Düşük Verimli Başlıklar: 10