Hangi ülkede kaç tane nükleer silah var? İşte Hindistan ve Pakistan'da nükleer silah sayıları

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, bölgesel çatışmanın küresel bir nükleer kriz haline gelme riski taşıdığına dair endişeleri artırdı. World Population Review verilerine göre, 2025 nükleer silahlara sahip olan ülkeler sıralandı. Hindistan ve Pakistan, yıllardır birbirlerine karşı geliştirdikleri nükleer stratejilerle dikkat çekiyor. Karşılıklı füze saldırıları, onca can kaybı ve yaralıya yol açarken, nükleer silahların rolü ve etkisi de dünya çapında tartışılmaya başlandı. İşte Hindistan ve Pakistan'da nükleer silah sayıları!