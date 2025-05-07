Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA) TEK ZAM ENFLASYON ARTIŞI MI OLACAK? Bu konu, Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon artışına refah payı eklenerek emeklilerin zam oranını yükselten uygulamalar yapılmıştı. Bu konu Temmuz'da da ele alınacak. Refah payı uygulanmasına karar verilirse hızla yasal düzenleme yapılacak. Bu durumda Temmuz ayında emeklilerin kök aylıklarına enflasyon artışı değil, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA) TABAN AYLIK BİR KEZ DAHA ARTIRILIR MI? Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Taban aylık artışı yapılmazsa bazı emeklilerin eline geçen para Temmuz zammına karşın değişmeyecek. Bu nedenle artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 15.75 çıkmış, aynı oran taban aylığa da yansıtılmıştı.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA) Şimdi 14 bin 469 lira olan taban aylığın, Temmuz'da da aynı şekilde artırılması mümkün. Bu artış yapılır ve örneğin oran yüzde 17.82 olursa, taban aylık 17 bin 42 liraya yükselecek. Bu durumda Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 17 bin 42 liranın altında kalanların ödemesi 17 bin 42 liraya tamamlanacak. YENİ AYLIKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK? Zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, ek iyileştirme kararı çıkarsa bunlar için de hızla yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Zamlı aylıklar SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

NELER YAPILACAK?

Kök aylık ve ek ödemeye ilk 6 aylık enflasyon oranında artış eklenecek. Refah payı hayata geçirilirse kök aylık ve ek ödemeye uygulanacak zam oranı daha da artacak.

Taban aylık yeniden ele alınacak. Artış yapılırsa tüm emeklilerin eline geçen para yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)