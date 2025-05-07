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Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı dört aylık enflasyona göre yüzde 13.36 çıkarken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 17.82’ye ulaşacağına işaret ediyor. Peki oran daha da artar mı? Refah payı uygulanır mı? Taban aylık da güncellenecek mi? İşte detayları.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur’luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı?

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Milyonlarca emekli önümüzdeki ay bayram ikramiyesi, Temmuz'da da zam alacak. Kurban Bayramı öncesinde hesaplara 4'er bin lira yatırılırken, Temmuz ayında da yeni aylıklar ödenecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Hem şu ana kadar gerçekleşen veriler hem de enflasyon tahminleri ipucunu veriyor. İşte SSK ve Bağ- Kur emeklileri için Temmuz zammı rehberi...

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Temmuz ayında, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar açıklanan dört aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 zam kesinleşti. Geriye iki veri kalırken, bunlar için de tahminler var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 2.2, Haziran ayı için de yüzde 1.7 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre, ilk altı aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.82 seviyesinde bekleniyor.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

ZAM NASIL UYGULANACAK?
Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Taban aylık düzenlemesi kapsamında ek ödeme dahil 14 bin 469 lira alan emeklinin, bu ödemesine değil, kök aylığına enflasyon artışı uygulanacak. Ancak emeklinin kök aylığı 14 bin 469 lira ise o zaman bu tutara enflasyon zammı eklenecek. Emekliler kök aylıklarını, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor.

Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde, maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yer alıyor. 3 Temmuz'da belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

TEK ZAM ENFLASYON ARTIŞI MI OLACAK?
Bu konu, Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon artışına refah payı eklenerek emeklilerin zam oranını yükselten uygulamalar yapılmıştı. Bu konu Temmuz'da da ele alınacak. Refah payı uygulanmasına karar verilirse hızla yasal düzenleme yapılacak. Bu durumda Temmuz ayında emeklilerin kök aylıklarına enflasyon artışı değil, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

TABAN AYLIK BİR KEZ DAHA ARTIRILIR MI?
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Taban aylık artışı yapılmazsa bazı emeklilerin eline geçen para Temmuz zammına karşın değişmeyecek. Bu nedenle artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 15.75 çıkmış, aynı oran taban aylığa da yansıtılmıştı.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

Şimdi 14 bin 469 lira olan taban aylığın, Temmuz'da da aynı şekilde artırılması mümkün. Bu artış yapılır ve örneğin oran yüzde 17.82 olursa, taban aylık 17 bin 42 liraya yükselecek. Bu durumda Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 17 bin 42 liranın altında kalanların ödemesi 17 bin 42 liraya tamamlanacak.

YENİ AYLIKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, ek iyileştirme kararı çıkarsa bunlar için de hızla yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Zamlı aylıklar SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)
NELER YAPILACAK?
Kök aylık ve ek ödemeye ilk 6 aylık enflasyon oranında artış eklenecek. Refah payı hayata geçirilirse kök aylık ve ek ödemeye uygulanacak zam oranı daha da artacak.
Taban aylık yeniden ele alınacak. Artış yapılırsa tüm emeklilerin eline geçen para yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur'luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı? (AA)

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