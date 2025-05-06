Dünyanın en gizli oylaması yarın başlıyor! 133 kardinal Vatikan’da: Telefon yok sinyal kesiciler aktif

Gizlilik yemini eden kardinallerin yanlarında hiçbir telefon, kayıt cihazı veya iletişim ekipmanı götüremiyorlar; dış dünyayla bağlantıları fiilen kesilmiş durumda. Vatikan'ın itirafçılarından tercümanlara, doktorlardan aşçılara kadar yaklaşık 100 destek personeli, otomatik olarak aforoz edilme cezası altında, Pavlus Şapeli'nde gizlilik yemini ederek, işlemler hakkında tam bir sessizlik sözü verdi.

ÇARŞAMBA - KONKLAV BAŞLIYOR Kardinal seçmenler yarın Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda sabah ayinine katılacak. Her biri kardinal kıyafeti giyecek. Bunun yanında kırmızı bir cüppe, beyaz bir rozet, kırmızı bir mozetta (kısa pelerin) ve kırmızı ve altın kordon ve halka ile bir göğüs haçı bulunduracaklar.

Vatikan, saat 15.00'ten itibaren Sistine Şapeli ve rezidansların çevresinde elektronik gözetlemeyi ve konsey dışındaki iletişimi engellemek için sinyal bozma yöntemini kullanmayı planlıyor. Güvenlik önlemlerini Vatikan jandarmaları denetleyecek.

Kardinaller daha sonra saat 16.15'te Apostolik Sarayı'ndaki Pavlus Şapeli'nde toplanarak, seçimlerini yapmak için Kutsal Ruh'un yardımını isteyecekler. Saat 16.30'da seçimlerin yapılacağı ve gizli kayıt cihazlarının arandığı Sistine Şapeli'ne doğru yola çıkacaklar. Kardinal seçmenler, seçildikleri takdirde görevlerini sadakatle yürüteceklerine dair yemin ve yine gizlilik yemini edecekler