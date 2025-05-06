Dünyanın en gizli oylaması yarın başlıyor! 133 kardinal Vatikan’da: Telefon yok sinyal kesiciler aktif

Yüzden fazla Kardinal, yeni Papa'yı seçmek üzere tarihi ve son derece gizli toplantılarının arifesinde bugün Vatikan'a akın ediyor.
KARDİNALLER VATİKAN'DA
Vatikan'a yaklaşan kardinaller basın mensuplarının kendilerine sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Kardinaller, bugün öğleden sonra, oylama öncesinde odalarına çekilecek.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK TOPLANTI
Kardinaller genellikle, özel banyoları ve otel tarzı oda servisi bulunan Vatikan'ın Santa Marta konukevinde kalıyorlar ancak beş kıta 70 ülkeden temsilcilerin katıldığı bu toplantı, şimdiye kadarki en büyük ve en uluslararası toplantı olma özelliğini taşıyor. Kardinallerin bir kısmının, genellikle Vatikan yetkililerinin konaklaması için kullanılan, yan taraftaki Santa Marta Vecchia adlı binada barındırılacağı bildirildi.
133 KARDİNAL SISTINE ŞAPELİ'NDE
Toplantıda 133 kardinal, yeni papa seçilene kadar sürecek özel bir seçim süreci için Sistine Şapeli'ne girecek.
Konsey toplantısına katılmak üzere seçilen kardinaller - Latince 'cum clave' veya 'anahtarlı' kelimesinden türetilmiştir - sessizliğe yemin ederler ve bu yemini bozarlarsa Katolik Kilisesi'nden sürgün edilirler.
SİNYAL KESİCİLER AKTİF
Vatikan dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yeni papa seçilene kadar çarşamba günü saat 15:00'ten itibaren küçük şehir devleti içindeki telefon sinyalinin kesileceğini, kardinallerin ise Vatikan'a herhangi bir iletişim cihazı sokamayacağını duyurdu.
Papa Franciscus, 12 yıllık papalık döneminde Kilise'nin açılmasına yardımcı olan, ancak eleştirmenler tarafından temel Katolik doktrinini savunmakta başarısız olmakla suçlanan Buenos Airesli enerjik bir reformcu - mevcut kardinal seçmenlerin yaklaşık yüzde 80'ini atadı.
Ancak uzmanlar, onun izinden gidecek birini seçemeyebilecekleri konusunda uyarıyor; bazıları, bir sonraki papanın Kilise'yi daha muhafazakar, gelenekçi bir yola sokmak üzere seçilebileceğinden şüpheleniyor.
BUGÜN: TAM GAZ HAZIRLIK
Daha sandıklar açılmadan geleneğin çarkları dönmeye başladı.
133 kardinal seçmen olacak ve hepsinin 80 yaşın altında olması gerekiyor. Konklava 135 kişinin katılması planlanıyordu ancak ikisi sağlık nedenleriyle çekildi.
Toplantı öncesinde tüm Kardinaller Vatikan'ın içindeki Santa Marta Misafirhanesi ve Santa Marta Vecchia'ya taşınırlar.
Kardinaller, seçim sürecinde herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın, aylarca Vatikan'da kalabilir, Sistine Şapeli'ne ve konaklama yerlerine gidip gelebilirler.
Gizlilik yemini eden kardinallerin yanlarında hiçbir telefon, kayıt cihazı veya iletişim ekipmanı götüremiyorlar; dış dünyayla bağlantıları fiilen kesilmiş durumda.
Vatikan'ın itirafçılarından tercümanlara, doktorlardan aşçılara kadar yaklaşık 100 destek personeli, otomatik olarak aforoz edilme cezası altında, Pavlus Şapeli'nde gizlilik yemini ederek, işlemler hakkında tam bir sessizlik sözü verdi.
ÇARŞAMBA - KONKLAV BAŞLIYOR
Kardinal seçmenler yarın Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda sabah ayinine katılacak.
Her biri kardinal kıyafeti giyecek. Bunun yanında kırmızı bir cüppe, beyaz bir rozet, kırmızı bir mozetta (kısa pelerin) ve kırmızı ve altın kordon ve halka ile bir göğüs haçı bulunduracaklar.
Vatikan, saat 15.00'ten itibaren Sistine Şapeli ve rezidansların çevresinde elektronik gözetlemeyi ve konsey dışındaki iletişimi engellemek için sinyal bozma yöntemini kullanmayı planlıyor. Güvenlik önlemlerini Vatikan jandarmaları denetleyecek.
Kardinaller daha sonra saat 16.15'te Apostolik Sarayı'ndaki Pavlus Şapeli'nde toplanarak, seçimlerini yapmak için Kutsal Ruh'un yardımını isteyecekler.
Saat 16.30'da seçimlerin yapılacağı ve gizli kayıt cihazlarının arandığı Sistine Şapeli'ne doğru yola çıkacaklar.
Kardinal seçmenler, seçildikleri takdirde görevlerini sadakatle yürüteceklerine dair yemin ve yine gizlilik yemini edecekler