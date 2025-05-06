Özgür Özel'in "İBB ve suikast" iddialarına savcılık kaynaklarından yanıt: Böyle bir ihbar gelmedi

"Bu yılın ocak ayında, bebek, evlat katili saldırgan İBB'ye gelir... "Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu'na suikast yapılacak.' demiş. 'İhbar etmeye geldim' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, iki polise vermişler. "Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor." diye. Kapıyı çalacak. "Ben iki evladın katili adamım. Yeni çıktım içeriden 3 yıl 4 yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun." diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa ya? O koğuş arkadaşları nerede?"

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu adam İBB'ye gittiyse orada kimlerle görüştü, ne yaptı ve o ihbar sonrasında İBB nasıl bir refleks gösterdi. Bizler de gazeteciler olarak bunu araştırdık. Savcılığa İBB'nin bu ihbarla ilgili hiçbir suç duyurusu söz konusu değil. Bu büyük bir soru işareti. Eğer ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili böylesine bir hayati ihbar ise eğer bu kişi sizin ayağınıza kadar gelmiş ise İBB'de böyle bir ihbarda bulunduğunu CHP'nin Genel Başkanı bile haberdarsa neden savcılık haberdar edilmedi diye insanın sorası geliyor. İBB tarafından ya da Ekrem İmamoğlu ya da CHP tarafından bu kişinin ihbarına dair bir suç duyurusu yok. O zaman grup toplantısında böyle bir ihbarın kendisine geldiğini söyleyen Özel siz ne yaptınız? Bu kişinin belediyeden yardım kartları aldığı gibi temaslarının olması onun dışında İBB'ye gidip ihbarlarda bulunmuş orada görüştüğü kişi artık her kimse ihbarlarda bulunmuş. Yani bu kişinin baktığımızda temasının sadece CHP'nin kendisi ile olmuş. Burada da bir saldırı gerçekleşmiş. Bu ihbar önemli bir ihbardırdı. Bu kişi eğer ihbarda bulunduysa neden savcılığa neden bildirmediler diye sormak lazım. Bu derece bir tehlike söz konusu ise neden bir dilekçe verilmedi"