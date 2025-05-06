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Özgür Özel'in "İBB ve suikast" iddialarına savcılık kaynaklarından yanıt: Böyle bir ihbar gelmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atan Selçuk Tengioğlu’nun tutuklanmasının ardından, Özel "İmamoğlu’na suikast" iddiasını ortaya attı. CHP Genel Başkanı, saldırganın ocak ayında İBB’ye giderek koğuş arkadaşlarının suikast planı yaptığını söylediğini öne sürdü. Savcılık kaynakları bu konuda herhangi bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı. İBB’nin böyle bir iddiayı neden savcılığa bildirmediği ise büyük soru işaretlerine neden oldu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:38
Özgür Özel’in İBB ve suikast iddialarına savcılık kaynaklarından yanıt: Böyle bir ihbar gelmedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde yumruklu saldırıya uğradı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırının ardından gözaltına alınan provokatör Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Saldırıya AK Parti'den ve siyasetçilerden tepkiler yükseldi.

Selçuk Tengioğlu isimli provokatör Özgür Özel'e yumruk attı Selçuk Tengioğlu isimli provokatör Özgür Özel'e yumruk attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. "Koruma zafiyeti" tartışmaları yaşanırken Özel hatanın kendisinde olduğunu söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini belirterek, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun konakladığı pansiyondan görüntüsüSaldırgan Selçuk Tengioğlu'nun konakladığı pansiyondan görüntüsü

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "İBB" İDDİASI

Özel bugün CHP TBMM Grup Toplantısı'nda ise ilginç bir iddia ortaya attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısına katılarak konuşma yaptı (A.A)Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısına katılarak konuşma yaptı (A.A)

"OCAK AYINDA GELDİ SUİKAST OLACAĞINI SÖYLEDİ"
Selçuk Tengioğlu'nun Ocak ayında İBB'ye gittiğini ve "suikast" iddasında bulunduğunu öne süren Özel şunları söyledi:

"Bu yılın ocak ayında, bebek, evlat katili saldırgan İBB'ye gelir... "Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu'na suikast yapılacak.' demiş. 'İhbar etmeye geldim' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, iki polise vermişler. "Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor." diye. Kapıyı çalacak. "Ben iki evladın katili adamım. Yeni çıktım içeriden 3 yıl 4 yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun." diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa ya? O koğuş arkadaşları nerede?"

Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel

SAVCILIK: BİR İHBAR GELMEDİ
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre herhangi bir suikast ihbarı gelmedi.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu adam İBB'ye gittiyse orada kimlerle görüştü, ne yaptı ve o ihbar sonrasında İBB nasıl bir refleks gösterdi. Bizler de gazeteciler olarak bunu araştırdık. Savcılığa İBB'nin bu ihbarla ilgili hiçbir suç duyurusu söz konusu değil. Bu büyük bir soru işareti. Eğer ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili böylesine bir hayati ihbar ise eğer bu kişi sizin ayağınıza kadar gelmiş ise İBB'de böyle bir ihbarda bulunduğunu CHP'nin Genel Başkanı bile haberdarsa neden savcılık haberdar edilmedi diye insanın sorası geliyor. İBB tarafından ya da Ekrem İmamoğlu ya da CHP tarafından bu kişinin ihbarına dair bir suç duyurusu yok. O zaman grup toplantısında böyle bir ihbarın kendisine geldiğini söyleyen Özel siz ne yaptınız? Bu kişinin belediyeden yardım kartları aldığı gibi temaslarının olması onun dışında İBB'ye gidip ihbarlarda bulunmuş orada görüştüğü kişi artık her kimse ihbarlarda bulunmuş. Yani bu kişinin baktığımızda temasının sadece CHP'nin kendisi ile olmuş. Burada da bir saldırı gerçekleşmiş. Bu ihbar önemli bir ihbardırdı. Bu kişi eğer ihbarda bulunduysa neden savcılığa neden bildirmediler diye sormak lazım. Bu derece bir tehlike söz konusu ise neden bir dilekçe verilmedi"

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