Özgür Özel Başkan Erdoğan'la ne konuştu? "Zafiyet varsa benimdir" dedi, İmamoğlu'nu "telef" etti: Yaptığı doğru değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Sırrı Süreyya Önder 'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi önünde fiziksel saldırıya uğradı. Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde zamanlaması manidar bir şekilde gerçekleştirilen bu provokasyon "toplumsal birlik" istemeyen kirli ellerin mahsulü olarak değerlendirildi. Atılan yumruk, siyaset kurumuna ve Türk demokrasisine atılmış addedildi. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmak üzere Özel'e çok sayıda "geçmiş olsun" telefonu geldi. Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

Provokatör Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)





ÖZGÜR ÖZEL: BAŞIMIZA NE GELDİYSE BENİM VERDİĞİ TALİMAT YÜZÜNDEN



Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı anını ve sonrasında yaşananları anlattı.



Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Özel, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir" dedi.



Önündeki korumaya kendi talimatıyla çekilmesini söylediğini beyan eden Özel, "AKM'ye girmeden. Korumalar baklava motifi şeklinde yürüyorlar. Baklavanın iki yanındakiler için de "Arkadaşlar geniş çalışsın" dedim, onları da yolladım. Ortaya ne çıktıysa, zafiyet görüntüsü adına, benim talimatımla çıktı. Başımıza ne geldiyse benim verdiğim talimatın eseri geldi. Koruma müdürü beni defalarca "Bu yaptığınız doğru değil, işimize mani oluyorsunuz" diyordu. Dün de "Ah genel başkanım, sonu bu oldu" diye tatlı dille sitem ettiler" şeklinde konuştu.