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Özgür Özel Başkan Erdoğan'la ne konuştu? "Zafiyet varsa benimdir" dedi, İmamoğlu'nu "telef" etti: Yaptığı doğru değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'de uğradığı menfur saldırı sonrası ilk röportajını verdi. Önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini beyan eden Özel,"Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Özel, Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. "Telef" polemiği üzerinden provokasyona girişen tutuklu Ekrem İmamoğlu'na da "Yaptığın doğru değil" mesajı gönderdi.

Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:58
Özgür Özel Başkan Erdoğan’la ne konuştu? Zafiyet varsa benimdir dedi, İmamoğlu’nu telef etti: Yaptığı doğru değil

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi önünde fiziksel saldırıya uğradı.

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde zamanlaması manidar bir şekilde gerçekleştirilen bu provokasyon "toplumsal birlik" istemeyen kirli ellerin mahsulü olarak değerlendirildi. Atılan yumruk, siyaset kurumuna ve Türk demokrasisine atılmış addedildi.

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmak üzere Özel'e çok sayıda "geçmiş olsun" telefonu geldi. Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

Provokatör Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)Provokatör Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırdı (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÖZEL: BAŞIMIZA NE GELDİYSE BENİM VERDİĞİ TALİMAT YÜZÜNDEN

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı anını ve sonrasında yaşananları anlattı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Özel, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir" dedi.

Önündeki korumaya kendi talimatıyla çekilmesini söylediğini beyan eden Özel, "AKM'ye girmeden. Korumalar baklava motifi şeklinde yürüyorlar. Baklavanın iki yanındakiler için de "Arkadaşlar geniş çalışsın" dedim, onları da yolladım. Ortaya ne çıktıysa, zafiyet görüntüsü adına, benim talimatımla çıktı. Başımıza ne geldiyse benim verdiğim talimatın eseri geldi. Koruma müdürü beni defalarca "Bu yaptığınız doğru değil, işimize mani oluyorsunuz" diyordu. Dün de "Ah genel başkanım, sonu bu oldu" diye tatlı dille sitem ettiler" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan ve Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)


BAŞKAN ERDOĞAN'LA NE KONUŞTU?

Saldırı günü Özgür Özel'i ilk arayan isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmuş, Özel de ilk konuşmasında "Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınadı. Araması değerli. Sağ olsunlar İçişleri Bakanı yakından ilgileniyor" demişti.

CHP lideri, Başkan Erdoğan'ın kendisine "Sayın genel başkan, geçmiş olsun, üzüldük, arkadaşlar gereken her şeyi yapacak" dediğini dile getirdi. Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Özel'e saldırı sonrası İmamoğlu ʺTelefʺ polemiği üzerinden provokasyona girişti (Takvim.com.tr)Özel'e saldırı sonrası İmamoğlu ʺTelefʺ polemiği üzerinden provokasyona girişti (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NU "TELEF" ETTİ: YAPTIĞIN DOĞRU DEĞİL

Özgür Özel'in saldırı sonrası verdiği ilk röportajda "Telef" polemiği üzerinden provokasyona girişen Ekrem İmamoğlu'na "Yaptığın doğru değil" mesajı göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere İmamoğlu, Özgür Özel'e yönelik geçmiş olsun mesajında "Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde "telef etmeyi" konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)


Özel konuya ilişkin "Saldırıyı "telef" söylemi ile ilişkilendirmek, saldırıyı doğrudan bir kişi ve bir partiyle ilişkilendirmek olur. Bunu yapmak doğru olmaz. O zaman bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ben hiçbir partiyi sorumlu tutmuyorum ama etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

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