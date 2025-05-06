CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Neden spor hareketleri yapıyordu? Karar yazısı ve ifadesi ortaya çıktı

CHP'Lİ ÖZEL'E SALDIRAN ŞÜPHELİ NEDEN TUTUKLANDI? İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüphelinin üzerine atılı "kasten yaralama" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, olay anına ait kamera görüntüleri, şüphelinin Özgür Özel'in devlet makamlarına yönelik söylemi nedeniyle kendisine saldırdığını kabul ettiğine dair savunması, şüphelinin benzer suçlardan birden fazla suç kaydı bulunduğuna dair kayıtları olduğunu belirtti.

SEVK YAZISI DA ORTAYA ÇIKTI Tengioğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan, mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu üzere, saat 08.30 sıralarında ayrıldığı ve Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı belirtildi.

HAKİMLİĞİN KARAR YAZISI Hakimlik, şüphelinin savunmalarının dikkate alındığında üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçun katalog suçlardan olduğunu, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında zanlının kaçma ve saklanma şüphesine yönelik somut deliller bulunduğunu kaydetti.

Selçuk Tengioğlu (AA)

Yazıda, şüphelinin beklediği sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtildi.

Özel'in törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı esnada şüphelinin yanına yaklaştığı ifade edilen yazıda, şüphelinin müşteki Özel'e saldırarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin otelden ayrıldığı andan, eylemi gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, "Söz konusu olay hakkında soruşturmanın halen devam ettiği, şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda halihazırda çalışmaların devam ettiği"ne ilişkin ifadelere yer verildi.

ŞU ANA KADAR EYLEME İŞTİRAK VEYA YÖNLENDİRME VAR MI?

Şüpheli Tengioğlu'nun eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedilen yazıda, şüpheli hakkında düzenlenen HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı aktarıldı.

Yazıda, "Şüpheliye isnat edilen eylemle ilgili olarak mağdur Özgür Özel'in CHP'nin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu ve şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi mağdurun gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu"na ilişkin tespit yer aldı.