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CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Neden spor hareketleri yapıyordu? Karar yazısı ve ifadesi ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Hakimliğin karar yazısı ortaya çıkarken savcılığın sevk yazısında Tengioğlu neden tutuklama talep edildiğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı bildirilirken Tengioğlu'na saldırı öncesi neden beden hareketleri yaptığı soruldu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 18:22
CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu tutuklandı! Neden spor hareketleri yapıyordu? Karar yazısı ve ifadesi ortaya çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlı Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu tutuklandı!

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

CHP'Lİ ÖZEL'E SALDIRAN ŞÜPHELİ NEDEN TUTUKLANDI?
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüphelinin üzerine atılı "kasten yaralama" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, olay anına ait kamera görüntüleri, şüphelinin Özgür Özel'in devlet makamlarına yönelik söylemi nedeniyle kendisine saldırdığını kabul ettiğine dair savunması, şüphelinin benzer suçlardan birden fazla suç kaydı bulunduğuna dair kayıtları olduğunu belirtti.

Selçuk Tengioğlu (AA)Selçuk Tengioğlu (AA)

HAKİMLİĞİN KARAR YAZISI
Hakimlik, şüphelinin savunmalarının dikkate alındığında üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçun katalog suçlardan olduğunu, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında zanlının kaçma ve saklanma şüphesine yönelik somut deliller bulunduğunu kaydetti.

Selçuk Tengioğlu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağını bildiren hakimlik, bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verildiğini aktardı.

SEVK YAZISI DA ORTAYA ÇIKTI
Tengioğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan, mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu üzere, saat 08.30 sıralarında ayrıldığı ve Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı belirtildi.

Şüpheli Tengioğlu'nun kahvaltının ardından Taksim Meydanı'na yürüdüğü, AKM önüne geldiği ve burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği kaydedildi.

Selçuk Tengioğlu (AA)Selçuk Tengioğlu (AA)

Yazıda, şüphelinin beklediği sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtildi.

Özel'in törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı esnada şüphelinin yanına yaklaştığı ifade edilen yazıda, şüphelinin müşteki Özel'e saldırarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin otelden ayrıldığı andan, eylemi gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, "Söz konusu olay hakkında soruşturmanın halen devam ettiği, şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda halihazırda çalışmaların devam ettiği"ne ilişkin ifadelere yer verildi.

ŞU ANA KADAR EYLEME İŞTİRAK VEYA YÖNLENDİRME VAR MI?
Şüpheli Tengioğlu'nun eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedilen yazıda, şüpheli hakkında düzenlenen HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı aktarıldı.

Yazıda, "Şüpheliye isnat edilen eylemle ilgili olarak mağdur Özgür Özel'in CHP'nin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu ve şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi mağdurun gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu"na ilişkin tespit yer aldı.

Selçuk Tengioğlu (AA)Selçuk Tengioğlu (AA)

Şüpheli Tengioğlu'nun sabit ikametgah sahibi olmaması, delillerin ikmalinin şu aşamada sağlanmamış olması, kaçma şüphesinin mevcudiyeti ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular sebebiyle tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İFADESİ
Zanlı Selçuk Tengioğlu, savcılıktaki ifadesinde, uzun süre cezaevinde kalması ve geçim derdinden dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal örgütle bağlantısının olmadığını savundu.

SALDIRIYI PLANLADI MI?
Herhangi bir siyasi partiye ve dernek gibi bir oluşuma üye olmadığını iddia eden Tengioğlu, olay günü AKM'ye gittiği süreci anlatarak, "Alanda bir ara kalabalık bir heyetle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda beklemekteydim. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi. Bunu da planlamadım." dedi.

CHP'li Özgür Özel'e saldırı anı (Takvim.com.tr)CHP'li Özgür Özel'e saldırı anı (Takvim.com.tr)

NEDEN 2,5-3 SAAT BEKLEDİ?
"CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı fiilini gerçekleştirmeden önce yaklaşık 2,5-3 saat süreyle alanda beklediğiniz tespit edilmiştir. Bu alanda iş aramak için çıktığınızı beyan etmenize rağmen bu kadar süre beklemenizin sebebi nedir?" soruya karşılık zanlı Tengioğlu, şunları söyledi:

"İş aramak için o gün Taksim'e çıkmıştım ancak orada kalabalığı görünce ve oradan öğrendiğim üzere Önder'in cenaze merasimi olması münasebetiyle törene katılmak istedim. Bu nedenle tören bitene kadar da alanda kaldım. Yaklaşık 2-3 saat alanda beklemem bunun üzerinedir. Özel'in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Kaldı ki ben programa katılacağını bilmiyordum. Alanda tesadüfen gördüm. Alanda beklediğim esnada kamera görüntülerinden de görüleceği üzere AKM içerisindeki törenden görüntüleri yanımdaki şahısların telefonundan bir müddet izledim. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Ben alanda gezerken bir anda Özel'in karşımdan geldiğini gördüm. Bunun üzerine kendisinin daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir."

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"SÜREKLİ SPOR YAPIP, HAREKET ETMEYE DİKKAT EDERİM"
Şüpheli Tengioğlu, kendisine yöneltilen "Kamera görüntülerinde bankta oturduğunuz esnada hazırlık hareketi mahiyetinde ellerinizi ve kollarınızı açma germe hareketleri yaptığınız görülmüştür. Bu hususun sebebi nedir?" sorusuna "66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket, değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir." şeklinde cevap verdi.

"Olay günü veya öncesinde söz konusu eylemi gerçekleştirmenize yönelik size herhangi bir telkinde bulunan, talimat veren veya yönlendiren şahıs oldu mu? Olay günü ve öncesinde kimseyle görüştünüz mü?" şeklindeki soruyu ise şüpheli, "Olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Beni yönlendiren veya bana talimat veren kimse olmamıştır. Olay günü de aparttan çıkıp, Taksim Meydanı'na doğru yürürken sadece kahvaltı yaptığımı belirttiğim mekanda çalışan ismini bilmediğim yabancı uyruklu bir şahısla selamlaştım. Şahıs Türkçe bilmediği için fazla konuşmadık." diye cevapladı.

Sorgusunda düzenli telefon kullanan bir insan olmadığını söyleyen Tengioğlu, "Telefon kayıtlarından da görüleceği üzere düzenli görüştüğüm kimse yoktur. Telefonu çok kullanmam." dedi.

Selçuk Tengioğlu (AA)Selçuk Tengioğlu (AA)

Şüpheli, MASAK raporlarındaki tespitlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Hem Antalya oteller bölgesinde hem de İstanbul'da günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum tüm paraları dövize çevirir ve biriktirirdim. Daha sonra bu biriktirmiş olduğum meblağı bankaya yatırdım. Daha sonra buradan parayı çekerek biriktirmiş olduğum meblağla birlikte 7 bin 500 doları bankaya yatırdım. Yaklaşık 4-5 ay olmuştur. Bu parayı da vadeli hesaba yatırdım. Buradan gelen getiri, yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının 3 ayda bir vermiş olduğu yardımlarla geçimimi sağlamaktayım. Bunun yanı sıra İBB'den de 4 bin lira ve 2 bin lira olmak üzere yardım aldım. Bunun haricinde günübirlik işlerde de çalışmaktayım. Masraf olarak sadece aylık 3 bin 500 lira kaldığım aparta para vermekteyim. Bunun haricinde herhangi bir masrafım olmadığı için para biriktirmiştim. Biriktirmiş olduğum parayı herhangi bir şey karşılığında kimsenin bana vermesi söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

Özgür Özel'e yumruklu saldırı anları!

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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