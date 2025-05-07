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Papa seçimine saatler kaldı: Dünyanın gözü Vatikan’da! Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar

Vatikan’da yeni papanın seçimi bugün başlıyor. 130’dan fazla kardinal Vatikan’da karantinaya girdi. Seçim başladığı andan itibaren dünyanın gözü Vatikan’da yeni papayı müjdeleyen beyaz dumanı bekleyecek. Öte yandan Amerikalı muhafazakar Katoliklerin Papa Franciscus'un yerine geçecek "doğru papayı" seçmeleri halinde kiliseye büyük miktarda bağışta bulunmak için Vatikan'a gittiği bildirildi. İşte papa seçimine ilişkin tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:48
Papa seçimine saatler kaldı: Dünyanın gözü Vatikan’da! Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dünyanın dört bir yanından 130'dan fazla kardinal bugün, Katolik Kilisesi'nin yeni başkanının seçildiği yüzyıllardır devam eden bir gelenek olan papalık toplantısı için bir araya geliyor. Dışarı çıkmaları ve dış dünyayla herhangi bir temas kurmaları yasaklanan kilise liderleri, dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin bir sonraki liderini seçene kadar oy kullanmak zorunda.

    Yeni papanın seçildiğini müjdeleyecek olan baca, AFPYeni papanın seçildiğini müjdeleyecek olan baca, AFP

    VATİKAN BEYAZ DUMANI BEKLİYOR

    Seçim yapıldığında, Apostolik Sarayı'ndan beyaz duman yükselecek. Kısa bir süre sonra, bir sonraki papa cemaatini selamlamak için balkona çıkacak.

    Kardinal seçmenler zor bir tercihle karşı karşıya: Göçmenler ve çevre için savunuculuk yapan Arjantinli bir reformcu olan Papa Francis'in ayak izlerini takip edecek bir papa mı yoksa Katolik Kilisesi'ni daha geleneksel bir yola yönlendirecek birini mi seçecekler?

    CANLI ANLATIM
    09:45 07 Mayıs 2025
    ABD'DEN PAPA İÇİN 1 MİLYAR DOLAR

    Amerikalı muhafazakar Katolikler, Papa Francis'in yerine geçecek 'doğru papayı' seçmeleri halinde kiliseye büyük miktarda bağışta bulunmak için Vatikan'a gitti. Bugün yapılacak toplantıya katılmaya hak kazanan 133 kardinalin katılımıyla, zengin MAGA Katolikleri de görüşlerini bildirmek üzere Roma'ya akın etti.

    Bu gelişme, Başkan Donald Trump'ın “papa olmak istiyorum” şakası ve papalık cübbesi giymiş halde yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görüntüsünü yayınlamasının ardından geldi .

    09:37 07 Mayıs 2025
    DÜNYANIN EN GİZLİ SEÇİMİ BAŞLIYOR

    Dünyanın dört bir yanından Vatikan’a giden 130’dan fazla kardinal bugün yeni papalık toplantısı için bir araya geliyor. Karantinaya alınan kardinaller bugün oy kullanmaya başlıyor.