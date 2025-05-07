Kadraj Galeri Kadraj İkon Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar'da oturanlar dikkat

Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar'da oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs tarihli hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselirken, yağmur beklentisi ise şimdilik görünmüyor. Ancak Trakya başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Peki hangi illerde yağmur var? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 7 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 07:00
Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar’da yaşayanlar dikkat

Soğuk ve yağışlı geçen nisan ayı, birçok bölgede vatandaşları adeta kış havasına bürürken yeni ayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı. Bu hafta itibarıyla Türkiye genelinde bir ısınma trendi başlıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütleleri özellikle batı ve güneydoğu bölgelerinde etkili olacak.

Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar’da yaşayanlar dikkat

Afrika Sıcaklık Getiriyor, Ancak Henüz Bunaltıcı Değil

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre, Suriye ve Irak üzerinden gelen sıcak hava akışı yurdun doğusunda sıcaklık artışına neden oldu. Batıda ise kuzeyli bir hava akışı etkili.

Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar’da yaşayanlar dikkat

"Bu durum bugün ve yarın artarak devam edecek ancak şimdilik aşırı sıcaklık beklemiyoruz" diyen Tek, ilerleyen günlerde Libya üzerinden gelmesi muhtemel hava akımıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkabileceğini söyledi.

Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar’da yaşayanlar dikkat

İstanbul'da İlçelere Göre 7-8 Derecelik Fark

İstanbul özelinde kuzey ve güney ilçeler arasında sıcaklık farkı dikkat çekiyor. Adil Tek'in aktardığına göre:

Güney ilçelerde (Kadıköy, Maltepe, Pendik, Bakırköy vb.) sıcaklıklar 30 dereceleri görebilir.

Kuzey ilçelerde (Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beykoz vb.) ise sıcaklıklar 20-25 derece arasında seyredecek.

Sahil kesimlerinde deniz etkisiyle sıcaklıklar genellikle 19-22 derece civarında kalacak.

Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar’da yaşayanlar dikkat

Gece Sıcaklıkları da Artıyor

Gece sıcaklıkları da bu hafta itibarıyla yükseliyor. Son günlerde 8-10 derece aralığında seyreden gece sıcaklıklarının bugünden itibaren 14 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor.