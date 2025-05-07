Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar'da oturanlar dikkat

Afrika Sıcaklık Getiriyor, Ancak Henüz Bunaltıcı Değil

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre, Suriye ve Irak üzerinden gelen sıcak hava akışı yurdun doğusunda sıcaklık artışına neden oldu. Batıda ise kuzeyli bir hava akışı etkili.