Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar'da oturanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs tarihli hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da sıcaklıklar 27 dereceye kadar yükselirken, yağmur beklentisi ise şimdilik görünmüyor. Ancak Trakya başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Peki hangi illerde yağmur var? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 7 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 07.05.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 07:00