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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa devlerinin peşinde olduğu genç yıldıza kancayı taktı. İşte o isim ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 09:14
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesinin ardından büyük bir avantaj yakalarken, gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

DEV MAÇTA İLAN EDEBİLİR

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı-kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

OSIMHEN'DEN REKOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda rekor kırdı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Osimhen, Sivasspor ağlarını da iki kez havalandırdı ve Galatasaray'da toplamda 33 gole ulaştı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Napoli'de daha önce 2022-2023 sezonunda 31 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Osimhen, Sivasspor maçındaki golleriyle birlikte kariyer rekoru kırdı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

TORREIRA UÇUŞA GEÇTİ

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Sivasspor ağlarını da havalandıran Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

TRANSFERDE SÜRPRİZ İSİM

Transferde genç yeteneklere yatırım yapmak isteyen Galatasaray'ın Sırp futbolunun altın çocuğu olarak gösterilen Andrija Maksimovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

17 yaşındaki yıldızı Avrupa'nın çok sayıda devi istiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği belirtiliyor.

Kendi yaş kategorisinin en fazla dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic'le çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

ŞİMDİDEN 10 MİLYON EURO

Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

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