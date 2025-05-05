Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.



Sivasspor ağlarını da havalandıran Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı.

TRANSFERDE SÜRPRİZ İSİM Transferde genç yeteneklere yatırım yapmak isteyen Galatasaray'ın Sırp futbolunun altın çocuğu olarak gösterilen Andrija Maksimovic ile ilgilendiği öne sürüldü. 17 yaşındaki yıldızı Avrupa'nın çok sayıda devi istiyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE



Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği belirtiliyor.



Kendi yaş kategorisinin en fazla dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic'le çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği belirtiliyor.



ŞİMDİDEN 10 MİLYON EURO



Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor.



Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.