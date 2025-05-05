Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesinin ardından büyük bir avantaj yakalarken, gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesinin ardından büyük bir avantaj yakalarken, gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor.
DEV MAÇTA İLAN EDEBİLİR
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı-kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.
ICARDI AÇIKLAMASI
Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.
Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
OSIMHEN'DEN REKOR
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda rekor kırdı.
Osimhen, Sivasspor ağlarını da iki kez havalandırdı ve Galatasaray'da toplamda 33 gole ulaştı.
Napoli'de daha önce 2022-2023 sezonunda 31 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Osimhen, Sivasspor maçındaki golleriyle birlikte kariyer rekoru kırdı.
TORREIRA UÇUŞA GEÇTİ
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.
Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.
Sivasspor ağlarını da havalandıran Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı.
TRANSFERDE SÜRPRİZ İSİM
Transferde genç yeteneklere yatırım yapmak isteyen Galatasaray'ın Sırp futbolunun altın çocuğu olarak gösterilen Andrija Maksimovic ile ilgilendiği öne sürüldü.
17 yaşındaki yıldızı Avrupa'nın çok sayıda devi istiyor.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği belirtiliyor.
Kendi yaş kategorisinin en fazla dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic'le çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği belirtiliyor.
ŞİMDİDEN 10 MİLYON EURO
Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor.
Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.