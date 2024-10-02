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Kuruluş Osman Begüm Hatun tarihte kimdir? Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman yeni rolde! Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuna heyecan dolu bir giriş yaparken, izleyicileri yeni karakterlerle buluşturdu. Tarihi diziye katılan karakterlerden biri de Begüm Hatun oldu. Begüm Hatun karakterini canlandıran oyuncu ise son dönemin dikkat çeken isimlerinden Buçe Buse Kahraman.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 20:22 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 20:22
Kuruluş Osman Begüm Hatun tarihte kimdir? Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman yeni rolde! Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında?

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Kuruluş Osman dizisi 6. sezonu ile izleyici karşısına çıkarken, yeni karakterler de diziye dahil olmaya devam ediyor. Tarihi dizide bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Begüm Hatun karakteri, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Begüm Hatun kim? Buçe Buse Kahraman hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Begüm Hatun Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Begüm Hatun, Osman Bey ile karşı karşıya gelen önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendi sancağı altında Türk birliğini kurmayı hedefleyen Begüm Hatun, Osman Bey'in ezeli düşmanlarından biri olarak tanıtılıyor. Osmanlı'nın temellerini atan Osman Bey ile kıyasıya rekabet içerisine giren Begüm Hatun'un ilerleyen bölümlerde Osman Bey'e biat edip etmeyeceği ise merak konusu.

Buçe Buse Kahraman Kimdir?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında Kötü Çocuk adlı sinema filminde Cansu karakteri ile adım atmıştır. Ardından Çarpışma dizisinde Meltem karakterini canlandırmıştır.

Asıl çıkışını ise gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteri ile yapmıştır. Buradaki başarılı performansı, geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştır. Şimdi ise Kuruluş Osman dizisinde Begüm Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Buçe Buse Kahraman'ın Oynadığı Diziler ve Projeler

  • Kötü Çocuk (2017) - Cansu
  • Çarpışma (2018) - Meltem
  • Yalı Çapkını (2022) - Pelin
  • Kuruluş Osman (2024) - Begüm Hatun
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