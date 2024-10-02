Kuruluş Osman Begüm Hatun tarihte kimdir? Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman yeni rolde! Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisi 6. sezonu ile izleyici karşısına çıkarken, yeni karakterler de diziye dahil olmaya devam ediyor. Tarihi dizide bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Begüm Hatun karakteri, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Begüm Hatun kim? Buçe Buse Kahraman hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...