Kuruluş Osman Begüm Hatun tarihte kimdir? Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman yeni rolde! Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisi 6. sezonu ile izleyici karşısına çıkarken, yeni karakterler de diziye dahil olmaya devam ediyor. Tarihi dizide bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Begüm Hatun karakteri, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Begüm Hatun kim? Buçe Buse Kahraman hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
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Begüm Hatun Kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde Begüm Hatun, Osman Bey ile karşı karşıya gelen önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendi sancağı altında Türk birliğini kurmayı hedefleyen Begüm Hatun, Osman Bey'in ezeli düşmanlarından biri olarak tanıtılıyor. Osmanlı'nın temellerini atan Osman Bey ile kıyasıya rekabet içerisine giren Begüm Hatun'un ilerleyen bölümlerde Osman Bey'e biat edip etmeyeceği ise merak konusu.
Buçe Buse Kahraman Kimdir?
1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında Kötü Çocuk adlı sinema filminde Cansu karakteri ile adım atmıştır. Ardından Çarpışma dizisinde Meltem karakterini canlandırmıştır.