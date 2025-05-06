Artık tescilli lise mezunu! İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun diplomasını veri tabanından sildi

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.
TESCİLLİ LİSE MEZUNU!
İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.
Adres tespiti yapılan 9 kişiye (Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük) karar tebliğ edildi.
Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından kaldırıldı.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)
19 KİŞİNİN ADRES TESPİTİ SÜRÜYOR
İptal kararının adreslerine tebliğ edildiği ve diploma bilgilerinin veri tabanından silindiği 9 kişinin dışında kalan 19 kişinin ise adres tespitlerinin yapıldığı öğrenildi. Yapılacak adres tespitlerinin ardından 19 kişinin diploma verileri de veri tabanından silinecek.
NELER YAŞANMIŞTI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlattı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
İstanbul Üniversitesi, tarafından yayımlanan duyuru. (Takvim.com.tr)
Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması isteni.
İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirdi.