Artık tescilli lise mezunu! İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun diplomasını veri tabanından sildi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. TESCİLLİ LİSE MEZUNU!

İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.



Adres tespiti yapılan 9 kişiye (Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük) karar tebliğ edildi.



Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından kaldırıldı.

