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17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Özlem Türkad, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Kürşat karakterini canlandıran Gürkan Uygun, bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılan 50 yaşındaki oyuncu, hakkında en çok "Gürkan Uygun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Uygun'un 17 yıllık eşi kendisi gibi ünlü çıktı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:15
17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Kürşat karakterini canlandıran Gürkan Uygun, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine 50 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve 1990'da yılında amatör tiyatroya başladı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren ünlü isim, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Uygun'un televizyon macerası ise 1994 yılında başladı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Yılan Hikâyesi, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol alan Uygun, Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynayan Uygun, Kaçak, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi yapımlarda da yer aldı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Son durağı Bir Gece Masalı olan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. 50 yaşındaki oyuncu, hakkında en çok "Gürkan Uygun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Uygun'un 17 yıllık eşi kendisi gibi ünlü çıktı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

İşte Gürkan Uygun başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Selami Şahin ve eşi Didem Şahin

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Songül Öden eşi Arman Bıçakçı

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Didem Uzel ve eşi Selin Sarı

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Nergis Öztürk ve eşi Cemal Toktaş

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

GÜRKAN UYGUN

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirdi.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Şebnem Uygun Kimdir?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Şebnem Uygun, bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına katılmıştı.

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Ragıp Savaş ve eşi Fadime Savaş

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Tarık Mengüç ve eşi Funda Mengüç

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Derya Karada ve eşi Haki Biçici

17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık