17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Son durağı Bir Gece Masalı olan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. 50 yaşındaki oyuncu, hakkında en çok "Gürkan Uygun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Uygun'un 17 yıllık eşi kendisi gibi ünlü çıktı.