17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Kürşat karakterini canlandıran Gürkan Uygun, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine 50 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve 1990'da yılında amatör tiyatroya başladı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren ünlü isim, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Uygun'un televizyon macerası ise 1994 yılında başladı.
Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Yılan Hikâyesi, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol alan Uygun, Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Son durağı Bir Gece Masalı olan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. 50 yaşındaki oyuncu, hakkında en çok "Gürkan Uygun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Uygun'un 17 yıllık eşi kendisi gibi ünlü çıktı.
GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirdi.
Şebnem Uygun Kimdir?
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Şebnem Uygun, bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına katılmıştı.