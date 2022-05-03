Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.05.2022 16:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 16:33
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 3 Mayıs 2022 | Manikürcü Sevil, Kaan Bey'e bıçakla saldırdı mı?

    Esra Erol Atv canlı yayınında saat 16.20'de kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da bugün; Ramazan Amca özür diledi, 'affet' dedi. Melahat Teyze'nin son kararı ne? Eşi Bülent, Damla ile nişanlandı. Meral, Bülent ve Damla ile karşı karşıya gelecek! Eşi Enver evden gitti, Menşure Teyze "kocam olmadan yaşayamam" dedi. Enver Bey ile ilgili son dakika gelişmesi! Gülden ve Kaan çifti boşandı fakat sular durulmadı. Manikürcü Sevil, Kaan Bey'e bıçakla saldırdı mı? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Ramazan Amca özür diledi, 'affet' dedi. Melahat Teyze'nin son kararı ne?

    Eşi Bülent, Damla ile nişanlandı. Meral, Bülent ve Damla ile karşı karşıya gelecek!
        Erdoğan İdlib’deki törene video mesaj gönderdi
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 3 Mayıs 2022 | Manikürcü Sevil, Kaan Bey'e bıçakla saldırdı mı?
            SON DAKİKA