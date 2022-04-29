19 yıllık eşi evden kaçtı soluğu Esra Erol’da aldı! “Kocamsız yaşayamam” diyen Menşure Teyze’ye yorum yağdı!

Eşi Mücahit Kaya'nın son bir yıldır sık sık evi terk ettiğini dile getiren Menşure Hanım, "Hastalığı var ancak belli etmiyor. Devamlı kayboluyor, ben bulup getiriyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.
2 Mart'ta eşinin tekrar evi terk ettiğini dile getiren Menşure Hanım, " Kayıp başvurusu yaptım. Eşim gitmiş Adana'da ifade vermiş. 'Ben iyiyim, kendi isteğimle gittim' demiş" ifadelerini kullandı.
Eşini çok sevdiğini dile getiren Menşure Hanım, "Oğlumla son bir yıldır çok tartışıyordu. Oğlumu uyarıyordum 'Baban o senin cevap verme' diye. Tek istediği eve gelmesi, çekirdek ailem dağılmasın. Oğlumu da kayırmam, hiç karışmama" dedi.