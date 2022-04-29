19 yıllık eşi evden kaçtı soluğu Esra Erol’da aldı! “Kocamsız yaşayamam” diyen Menşure Teyze’ye yorum yağdı!

Eşini çok sevdiğini dile getiren Menşure Hanım, "Oğlumla son bir yıldır çok tartışıyordu. Oğlumu uyarıyordum 'Baban o senin cevap verme' diye. Tek istediği eve gelmesi, çekirdek ailem dağılmasın. Oğlumu da kayırmam, hiç karışmama" dedi.