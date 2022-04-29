Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 29.04.2022 19:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2022 20:10
    ABONE OL

    19 yıllık eşi evden kaçtı soluğu Esra Erol’da aldı! “Kocamsız yaşayamam” diyen Menşure Teyze’ye yorum yağdı!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına oğlu Mücahit Kaya ile başvuran Menşure Kaya, “19 yıllık kocam Enver Kaya evi terk etti. Onsuz nefes alamıyorum” diyerek yardım istedi. Menşure Hanım, canlı yayında eşine seslenirken gelen bir ihbar ise izleyicileri şaşırttı. Öte yandan eşinden boşanmayacağının altını çizen Menşure Hanım’a sosyal medyadan yorum yağdı. İşte detaylar...

    19 yıllık eşi evden kaçtı soluğu Esra Erol’da aldı!

    Eşi Mücahit Kaya'nın son bir yıldır sık sık evi terk ettiğini dile getiren Menşure Hanım, "Hastalığı var ancak belli etmiyor. Devamlı kayboluyor, ben bulup getiriyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

    2 Mart'ta eşinin tekrar evi terk ettiğini dile getiren Menşure Hanım, " Kayıp başvurusu yaptım. Eşim gitmiş Adana'da ifade vermiş. 'Ben iyiyim, kendi isteğimle gittim' demiş" ifadelerini kullandı.

    Eşini çok sevdiğini dile getiren Menşure Hanım, "Oğlumla son bir yıldır çok tartışıyordu. Oğlumu uyarıyordum 'Baban o senin cevap verme' diye. Tek istediği eve gelmesi, çekirdek ailem dağılmasın. Oğlumu da kayırmam, hiç karışmama" dedi.

        Enver Bey'in yurt dışında ilk evliliğinden çocukları olduğunu da belirten Menşure Hanım, "Eşim kimseyle görüşmez, çocuklarını aramaz. Evi terk ettiğini ben söyledim çocuklarına. Eşim insan sevmez, cenazeye düğüne gitmez" diyerek eşini anlattı.

        "Beni daha önce evden kovdu. Yanına oturmamı da istemez" diyen Menşure Hanım, "Kocamsız yaşayamam" ifadelerini kullanarak asla boşanmayacağını söyledi.

        Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, "Enver Kaya'yı Adana otogarda gördüm. Yanında 50 yaşlarında bir kadın vardı" dedi.

            İhbar üzerine önce şoke olan Menşure Hanım, ardından "Geçmişte yapmış eşim ama şimdi yapmaz, aldatmaz" dedi. Açıklamalarıyla dikkat çeken Menşure Hanım, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

            Birçok sosyal medya kullanıcısı, Menşure Hanım için "Giden gitmiş, peşinde koşma" yorumlarını yaptı.

            Menşure Hanım ise söz konusu yorumlara "Benim maddi durumum yok. O yorumu yapan bana ekmek vermiyor" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li Engin Altay eleştireyim derken rezil oldu
            Haberler Televizyon 19 yıllık eşi evden kaçtı soluğu Esra Erol’da aldı! “Kocamsız yaşayamam” diyen Menşure Teyze’ye yorum yağdı!
                SON DAKİKA