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    • Magazin
    • 29.04.2022 17:07
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    • 29.04.2022 17:16
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    Esra Erol canlı yayında yalın ayak koşturdu "Esra Erol farkı" yorumları yağdı! 45 yıldır evli olan Melahat ile Ramazan Bağ barıştı mı?

    45 yıllık evliliği kurtarmak için canla başla mücadele eden Esra Erol canlı yayında yalın ayak koşturdu! Atv'nin reyting rekortmeni programlarından olan ve hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol'da canlı yayınına katılan 60 yaşındaki Melahat Bağ, '45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor' dedi. Programa katılan Ramazan Bağ stüdyoya girmemekte ısrar edince Esra Erol ayakkabılarını çıkartarak stüdyo dışında bekleyen Ramazan Bağ'ın yanına koştu. Esra Erol'un o hallerine sosyal medyada, "Esra Erol farkı" , "Çok tatlıydın" yorumları yapıldı.

    Esra Erol farkı! 45 yıllık evlilik bitmesin diye yalın ayak koşturdu

    ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programlarından biri olan 'Esra Erol'da canlı yayınında bir ilk yaşandı. Melahat Bağ, '45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor' diyerek Esra Erol'un programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Melahat Bağ, yaşadıklarını tek tek canlı yayında anlattı. Bağ, "Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Melahat Hanım'ın eşi Ramazan Bağ, "Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin" dedi.

    Melahat Teyze'nin 45 yıllık eşi Ramazan Bağ stüdyoya girmemekte ısrar edince Esra Erol stüdyodan çıkarak Ramazan Bağ'ın yanına koştu.

        O ANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

        Hızlı hareket edebilmek için ayağındaki ayakkabıları çıkartarak, çıplak ayak Ramazan Amca'nın yanına koşan Esra Erol'un o anları görülmeye değerdi.

        GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

        Kelimenin tam anlamıyla Nuh diyen Peygamber demeyen Ramazan Amca eşini sevdiğini ama kararsız olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

        Esra Erol'un canla başla mücadele ettiği o anları görenler sosyal medyada ünlü sunucuyu yorum yağmuruna tuttu.
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            Haberler Magazin Esra Erol canlı yayında yalın ayak koşturdu "Esra Erol farkı" yorumları yağdı! 45 yıldır evli olan Melahat ile Ramazan Bağ barıştı mı?
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