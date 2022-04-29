Esra Erol canlı yayında yalın ayak koşturdu "Esra Erol farkı" yorumları yağdı! 45 yıldır evli olan Melahat ile Ramazan Bağ barıştı mı?

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programlarından biri olan 'Esra Erol'da canlı yayınında bir ilk yaşandı. Melahat Bağ, '45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor' diyerek Esra Erol'un programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Melahat Bağ, yaşadıklarını tek tek canlı yayında anlattı. Bağ, "Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.