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    • Televizyon
    • 02.05.2022 10:01
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    • 02.05.2022 10:13
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    Müge Anlı bugün var mı yok mu? Müge Anlı neden yok? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı | Bayramın birinci gününde televizyonda neler var?

    Bugün Müge Anlı var mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı merak ediliyor. Bayramın birinci gününde televizyonda neler var? Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te ele alınan pek çok konu çözüme kavuşturuluyor. Peki, bugün Müge Anlı var mı? İşte Atv yayın akışı...

    Bugün Müge Anlı neden yok?

    Müge Anlı Atv canlı yayınında duyurmuştu... Bugün Müge Anlı var mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı merak ediliyor. Bayramın birinci gününde televizyonda neler var? İşte detaylar...

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile hafta içi her gün yayınlanan bölümlerle; faili meçhul cinayetler ve bilinmezler aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan programında bayram sonrası yeniden izleyicisi ile ekranlarda buluşacağını duyurmuştu. Bayram süresi boyunca Müge Anlı Atv canlı yayınında yer almayacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

    2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Oskar's Oasis
    10:15 Kukuli
    10:40 Maceracı Yüzgeçler
    10:55 Neşeli Dünyam
    11:10 Alvin ve Sincaplar 2
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da Özel
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Vanguard
    22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Dev Primat Canavara Karşı

        Star TV yayın akışı

        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Gerçeğin Peşinde
        16:00 Güzel Köylü
        18:30 Star Haber
        20:00 Hedefim Sensin
        22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

        Show TV yayın akışı

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
        08:45 Bir Şansım Olsa
        10:00 Tatlı Dillim
        12:00 Gelin Evi
        15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
        18:45 Show Ana Haber
        20:00 Eltilerin Savaşı
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        Haberler Televizyon Müge Anlı bugün var mı yok mu? Müge Anlı neden yok? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı | Bayramın birinci gününde televizyonda neler var?
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