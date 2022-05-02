Müge Anlı bugün var mı yok mu? Müge Anlı neden yok? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı | Bayramın birinci gününde televizyonda neler var?

Müge Anlı Atv canlı yayınında duyurmuştu... Bugün Müge Anlı var mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı merak ediliyor. Bayramın birinci gününde televizyonda neler var? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile hafta içi her gün yayınlanan bölümlerle; faili meçhul cinayetler ve bilinmezler aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan programında bayram sonrası yeniden izleyicisi ile ekranlarda buluşacağını duyurmuştu. Bayram süresi boyunca Müge Anlı Atv canlı yayınında yer almayacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar's Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:55 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 2
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Dev Primat Canavara Karşı