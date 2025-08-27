PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi mi Avrupa Ligi mi? İşte tüm senaryolar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile karşılaşıyor. İlk maçta golsüz beraberlik alan sarı-lacivertliler, Portekiz’de kazanarak 16 yıl sonra Devler Ligi gruplarına dönmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur?

BenficaFenerbahçe rövanş mücadelesi öncesi tur senaryoları futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertliler galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, mağlubiyet halinde ise Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

📺 Maç hangi kanalda, saat kaçta?

  • Tarih: 27 Ağustos 2025 Çarşamba

  • Saat: 22.00 (TSİ)

  • Stat: Estádio da Luz, Lizbon

  • Yayın: Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek.

🟡 Lacivertlilerin tur senaryoları

  • Fenerbahçe kazanırsa: 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.

  • Maç berabere biterse: İlk maçın da 0-0 bitmesi nedeniyle uzatma ve penaltılara gidilecek.

  • Fenerbahçe kaybederse: Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy göstermişti.

⚽ İki takımın Avrupa geçmişi

  • İki ekip daha önce 7 resmi maçta karşılaştı.

  • Fenerbahçe, Lizbon deplasmanında bugüne kadar galibiyet alamadı.

  • Benfica, evinde oynadığı son 10 Avrupa eleme maçını kazandı.

🚑 Fenerbahçe'de tek eksik

  • Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

  • Kadıköy'de ilk maçta forma giyen Cengiz Ünder, rövanşta da listede yer alacak.

📝 Muhtemel 11'ler

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, Talisca

🔑 Maçın önemi

Bu karşılaşma yalnızca bir tur bileti değil, aynı zamanda Jose Mourinho için de özel bir an. Portekizli teknik adam, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı kulübü Benfica'ya karşı 16 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Devler Ligi gruplarına taşımak için sahada olacak.

TRT 1 CANLI YAYIN | Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme linki (HD ve Şifresiz)
Fenerbahçe'den Diego Carlos'a talimat

