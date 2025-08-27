Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi mi Avrupa Ligi mi? İşte tüm senaryolar

Benfica – Fenerbahçe rövanş mücadelesi öncesi tur senaryoları futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertliler galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, mağlubiyet halinde ise Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
📺 Maç hangi kanalda, saat kaçta?
-
Tarih: 27 Ağustos 2025 Çarşamba
-
Saat: 22.00 (TSİ)
-
Stat: Estádio da Luz, Lizbon
-
Yayın: Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek.
🟡 Lacivertlilerin tur senaryoları
-
Fenerbahçe kazanırsa: 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.
-
Maç berabere biterse: İlk maçın da 0-0 bitmesi nedeniyle uzatma ve penaltılara gidilecek.
-
Fenerbahçe kaybederse: Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.
Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy göstermişti.
⚽ İki takımın Avrupa geçmişi
-
İki ekip daha önce 7 resmi maçta karşılaştı.
-
Benfica: 3 galibiyet
-
Fenerbahçe: 2 galibiyet
-
Beraberlik: 2
-
-
Fenerbahçe, Lizbon deplasmanında bugüne kadar galibiyet alamadı.
-
Benfica, evinde oynadığı son 10 Avrupa eleme maçını kazandı.
🚑 Fenerbahçe'de tek eksik
-
Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadroda yok.
-
Kadıköy'de ilk maçta forma giyen Cengiz Ünder, rövanşta da listede yer alacak.
📝 Muhtemel 11'ler
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, Talisca