Fenerbahçe'den Diego Carlos'a talimat

Diego Carlos



FRANSIZLAR İŞİ RESMİYETE DÖKMEDİ



Çünkü Brezilyalı stoper yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Lille oyuncuyla ilgilenmişti. Ancak Fransızlar işi resmiyete dökmedi.



"KULÜP BUL"



Oyuncunun menajerine; "Bu hafta içinde teklif getir" talimatı verildi. Fenerbahçe'yle Diego Carlos'un yolları, bu hafta içinde ayrılabilir.