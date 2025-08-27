TRT 1 CANLI YAYIN | Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme linki (HD ve Şifresiz)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için zorlu bir sınava çıkıyor. Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinde galibiyet alarak gruplara kalmayı amaçlıyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadeleyi canlı izlemek için TRT 1 ekranlarına kilitlenecek. İşte TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri…