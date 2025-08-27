PODCAST CANLI YAYIN

TRT 1 CANLI YAYIN | Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme linki (HD ve Şifresiz)

TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri araştırılırken, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile kozlarını paylaşarak Devler Ligi gruplarına adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarında saat 22:00’da gerçekleşecek. Peki TRT 1 canlı yayın bilgileri nedir?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TRT 1 CANLI YAYIN | Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme linki (HD ve Şifresiz)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için zorlu bir sınava çıkıyor. Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinde galibiyet alarak gruplara kalmayı amaçlıyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadeleyi canlı izlemek için TRT 1 ekranlarına kilitlenecek. İşte TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN

Benfica ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (LİNK)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 – Kara Tahta

08:15 – Kendi Düşen Ağlamaz

11:30 – Set Sayısı

12:00 – FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye – Kanada

14:00 – Set Sayısı

14:15 – Teşkilat

17:45 – Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Maç Özel

22:00 – Şampiyonlar Ligi Play-Off: Benfica – Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! “Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum”