TRT 1 CANLI YAYIN | Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme linki (HD ve Şifresiz)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için zorlu bir sınava çıkıyor. Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinde galibiyet alarak gruplara kalmayı amaçlıyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadeleyi canlı izlemek için TRT 1 ekranlarına kilitlenecek. İşte TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri…
BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN
Benfica ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4