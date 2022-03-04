Fenerbahçe İsveçli yıldızın menajeri ile bir kez daha masaya oturdu

Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli sol açık Viktor Claesson ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu savaş nedeniyle Rusya'dan ayrıldı. Kulübünün sözleşme teklifini ise geri çevirdi. Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu ile bir araya gelmiş ve transfer şartları masaya yatırılmıştı. Taraflar bir kez daha bir araya geldi. Viktor Claesson, Fenerbahçe'nin yaptığı 3 yıllık teklife sıcak baktığını belirtti. Görüşmede maaş ve bonuslar da gündeme geldi... Yıldız oyuncunun teklifi değerlendirmek için Fenerbahçe Yönetimi'nden süre istediği bildirildi... Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı. 30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Claesson'un istikrarlı ve disiplinli yapısı da dikkat çekiyor.

2 MİLYON EURO VERDİLER

Claesson bu sezon 20 maçta 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Tecrübeli oyuncu, 2017 yılında İsveç ekibi Elfsborg'dan Rus temsilcisi Krasnodar'a 2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Yeni sezonda birçok yabancı oyuncusuyla yolları ayırması beklenen Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transferleri erkenden bitirmek istediği belirtildi.