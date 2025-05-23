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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 00:02 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 08:11
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025, 08:11
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
BLT REKLAM MATBAA KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1781600240 ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. A BLOK 4 38 ÜMRANİYE İSTANBUL 202206202206 0015 3080 38.171,67 114.515,01
BLT REKLAM MATBAA KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1781600240 ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. A BLOK 4 38 ÜMRANİYE İSTANBUL 202201202212 0010 3080 49.872,93 149.618,79
BLT REKLAM MATBAA KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1781600240 ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. A BLOK 4 38 ÜMRANİYE İSTANBUL 202204202206 0033 3080 49.872,93 149.618,79
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202207202207 0015 3080 27.121,46 82.467,18
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202203202203 0015 3080 34.215,05 102.645,15
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202201202203 0033 3080 43.719,23 131.157,69
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202207202209 0033 3080 82.976,44 250.032,12
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202206202206 0015 3080 87.275,72 261.827,16
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202205202205 0015 3080 92.345,43 277.036,29
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202204202206 0033 3080 255.418,13 767.357,19
DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721051003 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 202201202212 0010 3080 338.394,57 1.016.286,51
DOĞE LOJİSTİK TAŞIMACILIK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3081033351 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 1 ÜMRANİYE İSTANBUL 202207202209 0033 3080 31.485,87 94.457,61
DOĞE LOJİSTİK TAŞIMACILIK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3081033351 TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 1 ÜMRANİYE İSTANBUL 202201202212 0010 3080 53.639,66 160.918,98
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202102202102 0015 3080 32.238,72 96.716,16
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202103202103 0015 3080 38.679,02 116.037,06
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202107202107 0015 3080 44.513,02 133.539,06
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202105202105 0015 3080 54.115,89 162.347,67
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202104202104 0015 3080 59.139,99 177.419,97
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202106202106 0015 3080 66.348,24 199.044,72
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202109202109 0015 3080 68.955,83 206.867,49
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202101202103 0033 3080 98.496,86 295.490,58
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202108202108 0015 3080 99.237,37 297.712,11
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202104202106 0033 3080 249.450,17 748.350,51
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202107202109 0033 3080 295.425,30 886.275,90
VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250968571 ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL 202101202112 0010 3080 643.372,33 1.930.116,99
"Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerin de bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK. un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bil vekale müracaatta bu lunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Basın No: ILN02228166 #ilan.gov.tr