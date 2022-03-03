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Özel haber - Fenerbahçe'den Viktor Claesson için bir hamle daha!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli sol kanat oyuncusu Viktor Claesson için yeni bir hamle daha yaptı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
03.03.2022 18:18 - Son Güncelleme: 03.03.2022 18:20
Özel haber - Fenerbahçe’den Viktor Claesson için bir hamle daha!

Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

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Özel haber - Fenerbahçe’den Viktor Claesson için bir hamle daha!

Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'ın İsveçli sol kanat oyuncusu Viktor Claesson için yeni bir hamle daha yaptı.

Özel haber - Fenerbahçe’den Viktor Claesson için bir hamle daha!

Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu ile bir araya gelmiş ve transfer şartları masaya yatırılmıştı.

Özel haber - Fenerbahçe’den Viktor Claesson için bir hamle daha!

Taraflar bir kez daha bir araya geldi...

Özel haber - Fenerbahçe’den Viktor Claesson için bir hamle daha!

Viktor Claesson, Fenerbahçe'nin yaptığı 3 yıllık teklife sıcak bakıyor.

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