Özel haber - Fenerbahçe'den Viktor Claesson için bir hamle daha!
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli sol kanat oyuncusu Viktor Claesson için yeni bir hamle daha yaptı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
03.03.2022 18:18 - Son Güncelleme: 03.03.2022 18:20
Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'ın İsveçli sol kanat oyuncusu Viktor Claesson için yeni bir hamle daha yaptı.
Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu ile bir araya gelmiş ve transfer şartları masaya yatırılmıştı.