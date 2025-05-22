Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

İl Dışı Atama Tarihleri Gecikti

İlk yayımlanan takvime göre il dışı atama başvurularının 21-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimde yaptığı değişiklik nedeniyle bu tarihler askıya alındı.