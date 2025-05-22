Kadraj Galeri Kadraj İkon Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin öğretmen yer değiştirme takviminin açıklanmasının ardından gözler il içi atamalarını tamamlayan öğretmenlerin en çok merak ettiği aşama olan il dışı tayin sürecine çevrildi. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının detayları netleşti. Peki başvurular ne zaman yapılacak? Şartlar neler? İşte konuya dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:09
Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimiyle ilgili daha önce bazı ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmıştı. İl içi isteğe bağlı atamaların tamamlanmasının ardından binlerce öğretmenin gözü şimdi iller arası (il dışı) yer değiştirme başvuru takvimine çevrildi.

Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB'in daha önce duyurduğu takvimde yapılan değişiklik nedeniyle yeni il dışı başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

İl İçi Atamalar Tamamlandı
Atama takviminde yapılan son güncellemeye göre, 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındı.

Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilerek öğretmenlerin görev yerleri belli oldu.

Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?

İl Dışı Atama Tarihleri Gecikti
İlk yayımlanan takvime göre il dışı atama başvurularının 21-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimde yaptığı değişiklik nedeniyle bu tarihler askıya alındı.