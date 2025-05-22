Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartlar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin öğretmen yer değiştirme takviminin açıklanmasının ardından gözler il içi atamalarını tamamlayan öğretmenlerin en çok merak ettiği aşama olan il dışı tayin sürecine çevrildi. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının detayları netleşti. Peki başvurular ne zaman yapılacak? Şartlar neler? İşte konuya dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:09