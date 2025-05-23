Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alıyor: Şartlar ve kadro dağılımı

Ziraat Bankası, yayımladığı güncel ilanla 565 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda dikkat çeken detay ise KPSS şartı aranmaması oldu. Adaylar, başvurularını 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan oluşacak süreçte, başarılı adaylar İstanbul'da istihdam edilecek.