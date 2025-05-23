Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alıyor: Şartlar ve kadro dağılımı

Ziraat Bankası, yayımladığı güncel ilanla 565 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda dikkat çeken detay ise KPSS şartı aranmaması oldu. Adaylar, başvurularını 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan oluşacak süreçte, başarılı adaylar İstanbul'da istihdam edilecek. 🏦 HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? Ziraat Bankası'nın 2025 personel alım ilanına göre farklı görevlerde istihdam edilecek toplam 565 kişi işe alınacak. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde sıralandı: Müfettiş Yardımcısı: 20 kişi Uzman Yardımcısı: 200 kişi Servis Görevlisi: 250 kişi (iki ayrı pozisyonda toplam) Uzman Yardımcısı (Ek Alım): 75 kişi Müfettiş Yardımcısı (Ek Alım): 20 kişi Adaylar, alım sürecinde yazılı sınava ve ardından mülakata katılacak 📝 SINAV SÜRECİ VE LOKASYONLAR Ziraat Bankası tarafından yapılacak sınavlar, iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu ve Ankara olmak üzere üç merkezde gerçekleştirilecek. Mülakat aşaması, yazılı sınavı geçen adaylarla İstanbul'da birebir yapılacak. Başarılı olan adaylar, İstanbul'da görev yapacak. ✅ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Adayların başvuru yapabilmesi için bazı temel şartları taşıması gerekiyor. İlan detaylarına göre genel başvuru kriterleri şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az 18 yaşını doldurmuş olmak Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğu bulunmamak Bankalarda çalışması yasaklı olmamak Sağlık durumu çalışmaya elverişli olmak Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da erteletmiş olmak 💻 BAŞVURULAR NEREDEN VE NE ZAMAN? Ziraat Bankası personel alımına başvurular 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Kaynak: takvim.com.tr ve Ziraat Bankası Resmî Personel Alım İlanı – ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr Görseller takvim foto arşiv ve Ziraat Bankası resmi web sitesi