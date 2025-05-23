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Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alımı: Şartlar ve kadro dağılımı

Ziraat Bankası, yayımladığı ilanla farklı unvanlarda toplam 565 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular KPSS şartı aranmadan alınacak.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:07
Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alıyor: Şartlar ve kadro dağılımı

Ziraat Bankası, yayımladığı güncel ilanla 565 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda dikkat çeken detay ise KPSS şartı aranmaması oldu. Adaylar, başvurularını 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan oluşacak süreçte, başarılı adaylar İstanbul'da istihdam edilecek.

Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alımı: Şartlar ve kadro dağılımı

🏦 HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ziraat Bankası'nın 2025 personel alım ilanına göre farklı görevlerde istihdam edilecek toplam 565 kişi işe alınacak. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde sıralandı:

  • Müfettiş Yardımcısı: 20 kişi

  • Uzman Yardımcısı: 200 kişi

  • Servis Görevlisi: 250 kişi (iki ayrı pozisyonda toplam)

  • Uzman Yardımcısı (Ek Alım): 75 kişi

  • Müfettiş Yardımcısı (Ek Alım): 20 kişi

Adaylar, alım sürecinde yazılı sınava ve ardından mülakata katılacak

Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alımı: Şartlar ve kadro dağılımı

📝 SINAV SÜRECİ VE LOKASYONLAR

Ziraat Bankası tarafından yapılacak sınavlar, iki aşamadan oluşacak.

  • Yazılı sınav, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu ve Ankara olmak üzere üç merkezde gerçekleştirilecek.

  • Mülakat aşaması, yazılı sınavı geçen adaylarla İstanbul'da birebir yapılacak.

Başarılı olan adaylar, İstanbul'da görev yapacak.

Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alımı: Şartlar ve kadro dağılımı

✅ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuru yapabilmesi için bazı temel şartları taşıması gerekiyor. İlan detaylarına göre genel başvuru kriterleri şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • En az 18 yaşını doldurmuş olmak

  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğu bulunmamak

Ziraat Bankası KPSS şartsız yüzlerce personel alımı: Şartlar ve kadro dağılımı

  • Bankalarda çalışması yasaklı olmamak

  • Sağlık durumu çalışmaya elverişli olmak

  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da erteletmiş olmak