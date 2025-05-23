PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Kabine üyeleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları vererek liderliğine dikkat çekti. Açıklamalarda Başkan Erdoğan'ın vizyonu, öngörüsü ve liderliğinin, ekonomi, güvenlik ve dış politikadaki gelişmelerle zaman içinde doğruluğunu kanıtladığı "haklı çıktı" vurgusu ile ifade edildi. İşte kabine üyelerinin o paylaşımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 01:42 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 01:52
Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları yayımladı. Paylaşımlarda Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve öngörüsünün her alanda haklı çıktığı vurgulandı.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünya beşten büyüktür' bir çıkış değil, vizyondu" ifadeleri yer aldı.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun destek paylaşımları.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun destek paylaşımları.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun destek paylaşımları.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bölgesel ve küresel dinamikleri en etkili şekilde yönetti." şeklinde paylaşım yaptı.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Doğu'yu da Batı'ya dinledi, kendi yolunu çizdi." yer aldı.

Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Cumhurbaşkanımız, çok boyutlu diplomasi vizyonu ve küresel adaletsizliklere karşı cesur duruşuyla dünyaya yeni bir denge teklifi sunuyor. Mazlumun yanındaki bu kararlı ses, Türkiye'yi sadece bölgesel değil, küresel bir aktöre dönüştürdü." dedi.