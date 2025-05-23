Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları yayımladı. Paylaşımlarda Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve öngörüsünün her alanda haklı çıktığı vurgulandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünya beşten büyüktür' bir çıkış değil, vizyondu" ifadeleri yer aldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bölgesel ve küresel dinamikleri en etkili şekilde yönetti." şeklinde paylaşım yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Doğu'yu da Batı'ya dinledi, kendi yolunu çizdi." yer aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Cumhurbaşkanımız, çok boyutlu diplomasi vizyonu ve küresel adaletsizliklere karşı cesur duruşuyla dünyaya yeni bir denge teklifi sunuyor. Mazlumun yanındaki bu kararlı ses, Türkiye'yi sadece bölgesel değil, küresel bir aktöre dönüştürdü." dedi.