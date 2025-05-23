Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bölgesel ve küresel dinamikleri en etkili şekilde yönetti." şeklinde paylaşım yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Cumhurbaşkanımız, çok boyutlu diplomasi vizyonu ve küresel adaletsizliklere karşı cesur duruşuyla dünyaya yeni bir denge teklifi sunuyor. Mazlumun yanındaki bu kararlı ses, Türkiye'yi sadece bölgesel değil, küresel bir aktöre dönüştürdü." dedi.