Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, "İki takımın kaderini bu maç belirleyecek. Kaybedenin grupta hemen hemen şansı kalmayacak. Bizler açısından önemli olduğu kadar rakibimiz için de önemli. Biz bunun bilincindeyiz" diye konuştu.
OLDUKÇA ZOR BİR MAÇ OLACAK
Karaman, "Krasnodar, Rusya'nın renkli takımı. Onlar da futbol oynama arzusunda olanbir takım. Oldukça zor mübasaka olacak. Etkili oyuncuları var. Kısmen bizim yaşadığımız zaafları onlar da yaşıyor" şeklinde konuştu.
KRİTİK EŞİKTE SEYREDİYORUZ
Ünal hoca, "Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almamız gerekiyor ki ülke puanına katkı yapsın. Şu anda çok kritik eşikte seyrediyoruz. Biz kendi payımıza o mücadeleyi vereceğiz. Diğer takımlarımızın aynı bilinç içinde olması gerekiyor" dedi.
ATMOSFER DEĞİŞİYOR!
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, "Krasnodar maçı da lig maçları da önemli. Kazandığınızda bambaşka bir atmosfer oluşuyor" dedi.
KEVIN CAMPBELL: SARACAĞIZ ONLARA GOL!
Trabzon'un eski futbolcusu Kevin Campbell, dün bordo-mavili kulübü ziyaret etti.
Ünal Karaman, Campbell'a, "Krasnodar maçı ne olur?" diye sordu. İngiliz efsane ise, "Saracağız onlara gol" cevabını verdi.
FIRTINA KRİTİK MAÇA HAZIR
Trabzonspor bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışmayla tamamladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, idmandan önce oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.
CAMPİ&DOĞAN OYNAYACAK
Ünal hoca, Arjantinli stoper Campi ve Doğan ile maça başlayacak
Trabzonspor'da Ünal Karaman, Krasnodar maçında rotasyona gidecek. Hüseyin Türkmen'i yedeğe çekecek olan Ünal hoca, Gaston Campi'yi oynatacak.
Orta sahada ise Obi Mikel'in forması Doğan Erdoğan'ın olacak.
KAPALI GİŞE OYNANACAK
Trabzon'un Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunulduktan 4 saat sonra tükendi. Mücadele kapalı gişe oynanacak.
OLDUKÇA ZOR BİR MAÇ OLACAK
Karaman, "Krasnodar, Rusya'nın renkli takımı. Onlar da futbol oynama arzusunda olanbir takım. Oldukça zor mübasaka olacak. Etkili oyuncuları var. Kısmen bizim yaşadığımız zaafları onlar da yaşıyor" şeklinde konuştu.
KRİTİK EŞİKTE SEYREDİYORUZ
Ünal hoca, "Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almamız gerekiyor ki ülke puanına katkı yapsın. Şu anda çok kritik eşikte seyrediyoruz. Biz kendi payımıza o mücadeleyi vereceğiz. Diğer takımlarımızın aynı bilinç içinde olması gerekiyor" dedi.
ATMOSFER DEĞİŞİYOR!
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, "Krasnodar maçı da lig maçları da önemli. Kazandığınızda bambaşka bir atmosfer oluşuyor" dedi.
KEVIN CAMPBELL: SARACAĞIZ ONLARA GOL!
Trabzon'un eski futbolcusu Kevin Campbell, dün bordo-mavili kulübü ziyaret etti.
Ünal Karaman, Campbell'a, "Krasnodar maçı ne olur?" diye sordu. İngiliz efsane ise, "Saracağız onlara gol" cevabını verdi.
FIRTINA KRİTİK MAÇA HAZIR
Trabzonspor bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışmayla tamamladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, idmandan önce oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.
CAMPİ&DOĞAN OYNAYACAK
Ünal hoca, Arjantinli stoper Campi ve Doğan ile maça başlayacak
Trabzonspor'da Ünal Karaman, Krasnodar maçında rotasyona gidecek. Hüseyin Türkmen'i yedeğe çekecek olan Ünal hoca, Gaston Campi'yi oynatacak.
Orta sahada ise Obi Mikel'in forması Doğan Erdoğan'ın olacak.
KAPALI GİŞE OYNANACAK
Trabzon'un Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunulduktan 4 saat sonra tükendi. Mücadele kapalı gişe oynanacak.
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