Fener’de büyük temizlik: Takımdan gidecekleri ve yola devam edilecek isimleri Mou belirleyecek

Son 7 haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek olmuş durumda. Mayıs ayı sonunda puan tablosundaki durum ne olursa olsun teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi düşünen Sarı-Lacivertli yönetimin bir yandan da yeni sezon planlamasına başladığı belirtiliyor.
teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi düşünen Sarı-Lacivertli yönetimin bir yandan da yeni sezon planlamasına başladığı belirtiliyor. (AA)
BRANCO İLE SIK SIK GÖRÜŞÜLÜYOR
Sportif direktör Mario Branco'nun Portekizli hoca ile sık sık fikir alışverişinde bulunduğu ve yeni sezonun kadrosuyla alakalı bazı fikirlerin netleştiği ifade edildi. Alınan bilgilere göre yönetim şampiyonluk gelse de gelmese de kadroda önemli bir değişim planlanıyor. Mourinho'nun son dönemde şans vermesine rağmen Osayi Samuel ve Saint Maximin'i kesin olarak yeni sezonda kadrosunda düşünmediği belirtiliyor. Aynı şekilde Alexander Djiku, Cenk Tosun ve ağır bir sakatlık geçiren Becao ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Mourinho'nun Dzeko ve Tadic'le sözleşme uzatmaya soğuk bakıyor. (AA)
PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Kadroda olan ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak ve Serdar Aziz de gönderilecek. Mourinho'nun Dzeko ve Tadic'le sözleşme uzatmaya soğuk baktığı da gelen bilgiler arasında. Livakovic, Kostic ve Amrabat'la ilgili kararın ise ligin kalan kısmındaki performansa göre verileceği öğrenildi.