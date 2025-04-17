Fener’de büyük temizlik: Takımdan gidecekleri ve yola devam edilecek isimleri Mou belirleyecek

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Son 7 haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek olmuş durumda. Mayıs ayı sonunda puan tablosundaki durum ne olursa olsun teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi düşünen Sarı-Lacivertli yönetimin bir yandan da yeni sezon planlamasına başladığı belirtiliyor.

teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi düşünen Sarı-Lacivertli yönetimin bir yandan da yeni sezon planlamasına başladığı belirtiliyor. (AA)



BRANCO İLE SIK SIK GÖRÜŞÜLÜYOR

Sportif direktör Mario Branco'nun Portekizli hoca ile sık sık fikir alışverişinde bulunduğu ve yeni sezonun kadrosuyla alakalı bazı fikirlerin netleştiği ifade edildi. Alınan bilgilere göre yönetim şampiyonluk gelse de gelmese de kadroda önemli bir değişim planlanıyor. Mourinho'nun son dönemde şans vermesine rağmen Osayi Samuel ve Saint Maximin'i kesin olarak yeni sezonda kadrosunda düşünmediği belirtiliyor. Aynı şekilde Alexander Djiku, Cenk Tosun ve ağır bir sakatlık geçiren Becao ile de yolların ayrılması bekleniyor.