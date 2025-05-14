9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

📈 EN UYGUN FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi faizini şu anda DenizBank sunuyor. %3,39 faiz oranı ile bu bankadan 10 ay vadeli 50 bin TL kredi çeken bir kişi, aylık 6.850 TL, toplamda ise 61.674 TL geri ödeme yapıyor.