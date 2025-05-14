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9 ay vadeli 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi için en düşük ve en yüksek faiz oranları belirlendi. Bankalara göre geri ödeme tablolarını takvim.com.tr olarak araştırdık.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:40
9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Nisan ayı boyunca kademeli şekilde gerileyen kredi faizleri, Mayıs'a girerken yeniden yükselişe geçti. 14 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların ihtiyaç kredisi oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. 10 ay vadeli, 50 bin TL'lik bir kredi için geri ödeme tutarları da bu değişimle birlikte ciddi oranda arttı.

9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

📈 EN UYGUN FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi faizini şu anda DenizBank sunuyor. %3,39 faiz oranı ile bu bankadan 10 ay vadeli 50 bin TL kredi çeken bir kişi, aylık 6.850 TL, toplamda ise 61.674 TL geri ödeme yapıyor.

9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Onu takip eden N KOLAY, %3,99 faizle aylık 7.093 TL ödeme ve toplamda 63.839 TL geri ödeme sunuyor.

9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Faiz oranları biraz daha yukarı çıktıkça Getir Finans (%4,05) ve QNB (%4,09) gibi bankalar da 64 bin TL sınırında kalan ödeme planlarıyla öne çıkıyor.

9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

🏦 FAİZ ORANI ARTAN BANKALAR: ÖDEME FARKI AÇILIYOR

Faiz oranları %4,19'dan itibaren yukarıya çıktıkça, toplam ödeme tutarları da belirgin şekilde yükseliyor. Örneğin Alternatif Bank'ta %4,19 faizle 10 ay vadede toplam geri ödeme 64.577 TL iken, TEB ve CEPTETEB'te bu tutar %4,29 faizle 64.947 TL'ye çıkıyor.