9 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Nisan ayı boyunca kademeli şekilde gerileyen kredi faizleri, Mayıs'a girerken yeniden yükselişe geçti. 14 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların ihtiyaç kredisi oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. 10 ay vadeli, 50 bin TL'lik bir kredi için geri ödeme tutarları da bu değişimle birlikte ciddi oranda arttı. 📈 EN UYGUN FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR? Piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi faizini şu anda DenizBank sunuyor. %3,39 faiz oranı ile bu bankadan 10 ay vadeli 50 bin TL kredi çeken bir kişi, aylık 6.850 TL, toplamda ise 61.674 TL geri ödeme yapıyor. Onu takip eden N KOLAY, %3,99 faizle aylık 7.093 TL ödeme ve toplamda 63.839 TL geri ödeme sunuyor. Faiz oranları biraz daha yukarı çıktıkça Getir Finans (%4,05) ve QNB (%4,09) gibi bankalar da 64 bin TL sınırında kalan ödeme planlarıyla öne çıkıyor. 🏦 FAİZ ORANI ARTAN BANKALAR: ÖDEME FARKI AÇILIYOR Faiz oranları %4,19'dan itibaren yukarıya çıktıkça, toplam ödeme tutarları da belirgin şekilde yükseliyor. Örneğin Alternatif Bank'ta %4,19 faizle 10 ay vadede toplam geri ödeme 64.577 TL iken, TEB ve CEPTETEB'te bu tutar %4,29 faizle 64.947 TL'ye çıkıyor. DAHA YÜKSEK FAİZLİ KREDİLERDE TABLO DAHA DA DEĞİŞİYOR ON Bank %4,39 faizle 65.319 TL, ING Bank %4,44 ile 65.505 TL, Yapı Kredi %4,49 oranıyla 65.691 TL talep ediyor. 📉 EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI: AYLIK ÖDEME 7.500 TL'Yİ AŞIYOR Faiz oranının %4,69 seviyesine çıktığı Enpara'da aylık ödeme 7.382 TL, toplam ödeme ise 66.440 TL oluyor. Bu oran, kredi alan kişinin cebinden çıkan toplam bedelin hızla arttığını gösteriyor. Akbank (%4,73) ile ödeme 66.590 TL, Türkiye İş Bankası (%4,90) ile 67.229 TL'ye kadar yükseliyor. Listenin sonunda yer alan Garanti BBVA ise %5,14 faiz oranı ile piyasadaki en yüksek ihtiyaç kredisi faizi sunan banka olarak dikkat çekiyor. Faiz oranları artık yalnızca aylık taksitleri değil, toplam borç yükünü de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kredi almayı planlayan vatandaşların, sadece aylık taksite değil, toplam geri ödeme tutarına da dikkat etmesi gerekiyor. Bankaların sunduğu ek masraflar, dosya ücretleri ve sigorta primleri de göz önünde bulundurulmalı. e-Devlet üzerinden kredi notu sorgulaması yaparak en avantajlı oranlara ulaşmak mümkün. Kaynak: takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri Görseller takvim foto arşivden alınmıştır