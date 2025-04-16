Fenerbahçe’den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor

Kulüp televizyonuna, bireysel ve takımın performansı ile Süper Lig'de kalan son 7 hafta hakkında açıklamalarda bulunan Dusan Tadic, "En önemlisi elde ettiğimiz zaferdi. Sivasspor ligde kalmak için mücadele eden bir takım. Zor maç olacağını biliyorduk ve dolayısıyla yüksek bir mücadele ortaya koydular. Bu tarz rakiplere karşı oynuyorsanız maçlar zaten zorlu geçer. Ne kadar zorlu şartlar olursa olsun kazanmasını bildik. Kaliteli ekipler, ilk yarı iyi bir iş çıkardılar. Bu maçtan önce 8 final maçımız vardı. Bu maçı arkamızda bıraktık ve 7 maçımız kaldı. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki maçımızdan galibiyetle ayrılmak" cümlelerine yer verdi.

Tadic, sarı lacivertli takıma yönelik yapılan eleştirilerle alakalı görüşlerini de şu sözlerle aktardı:

"Bunlar futbolun içerisinde normal olan şeyler aslında. Takımın içerisinde hem en tecrübeli hem de kaptanlardan biri olduğunuz zaman tabii ki omuzunuzdaki sorumluluklar çok ama çok büyük oluyor. Sonuçlar iyi gitmediği zaman teknik direktörler, tecrübeli futbolcular, kaptanlar ve yönetim suçlanır. Dolayısıyla bu tip durumlar futbolda olağan şeyler. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadaysanız bu tip eleştirilerin de olması çok normal. Burada en önemli şey kim olduğunuzu bilmeniz. Takımınıza nasıl katkı sağladığınız ve istikrarlı olmanız çok önemli. Sezon içerisinde iyi veya kötü maçlar oynayabilirsiniz ama burada önemli olan istikrar. Takımınız için en iyisini istikrarlı bir şekilde ortaya koymaktır. Daha önce söylediğim gibi gol ve asist yapmanız dışında, mücadele vermeniz, liderlik etmeniz ve organizasyona katkı sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla ben bütün eleştirileri normal karşılıyorum. Bütün bunların neticesinde bir çizgi çekerek, neler yapıp neler yapmadığınızı görmüş olursunuz. Bu tip şeyler futbol içerisinde olabiliyor. Bu biraz kültürle de alakalı olabilir. Buna 'Sırp' ya da 'Balkan kültürü' diyebilirsiniz. Burada da olan bir şey bu. Bir maç dünyanın en kötü futbolcusu olarak addediliyorsunuz, diğer maçta da en iyi futbolcu olarak lanse ediliyorsunuz. Böyle bir ortamda futbol oynuyoruz. Türkiye'de de kendi ülkem Sırbistan'da da var olan bir şey bu. Bu normal bir şey. Kültürümüzde yaşadığımız bir şey. Bizler biraz daha duygusal insanlarız. İngiltere, Hollanda veya Almanya'ya baktığımızda onlar bu noktada daha farklı şekilde reaksiyon gösteriyorlar, daha farklı hareket ediyorlar."