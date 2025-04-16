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Fenerbahçe'den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak ve yıllardır yaşadığı özlemi bitirmek amacında. Sarı lacivertli ekip, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Çok sayıda isimle görüşen Kanarya'da gençlik operasyonu kapsamında daha önce imza attırılamayan Cristian Medina'nın ardından flaş bir futbolcu gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:22
Fenerbahçe’den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor

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Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçerek şampiyonluk mücadelesinde önemli bir virajı daha geride bırakan Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm sıcaklığı ile devam ediyor. Jose Mourinho'nun gelecek sezon da takımın başında olması sebebiyle Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda operasyon sürdürülüyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

KRİTİK 3 PUAN CEPTE!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertliler Anderson Talisca'nın golü ile öne geçti. Tadic ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip Efkan Bekiroğlu'nun harika vuruşu sonrası umutlansa da Sırp yıldız skoru tayin etti.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

8 GOLÜN 5'İ TALISCA'DAN

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de attığı son 8 golün 5'inde Anderson Talisca imzası var. Devre arasında Al Nassr'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, takımı adına hücumda büyük katkı sağlıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

TRABZONSPOR'A HAT-TRICK YAPTI

Talisca, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapmış ve maçın yıldızı olmuştu.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

7 YIL SONRA FRİKİK GOLÜ

Trabzonspor karşısında hat-trick yaparak adeta derbiye damga vuran Brezilyalı yıldız, Sivasspor deplasmanında da serbest vuruştan kaydettiği golle maçı açan isim oldu. Bu frikik golü, Talisca'nın Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra doğrudan serbest vuruştan attığı ilk gol olarak kayda geçti.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

TALISCA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Devre arası transfer döneminde Al-Nassr'dan uzun görüşmeler sonucunda kadroya katılan Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla hem taraftarın gönlünü kazandı hem de Avrupa basınında gündem oldu. Özellikle son haftalarda ortaya koyduğu etkileyici futbol, Brezilya ve Portekiz medyasında en üst sıralarda yer aldı.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

"EN BÜYÜK KOZLARDAN BİRİ"

Publico, Talisca için; "Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıllardır kadrosunda görmek istediği Anderson Talisca, nihayet Fenerbahçe'de onunla buluştu. Beklentilerin ötesinde bir performans sergileyen oyuncu, sarı-lacivertlilerin en büyük kozlarından biri haline geldi. Transferi büyük risk olarak görülüyordu. Hakkında sadece parayı düşündüğü söylense de, bu iddialar boşa çıktı. Sol ayağının sunduğu yetenekler tarif edilemez. Geçmişte Benfica'dan Chelsea'ye transferi, Jorge Jesus tarafından engellenmişti. Mourinho ise onu uzun zamandır takip ediyordu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

"MÜHENDİS GİBİ HESAPLADI"

A Bola ise frikik golü hakkında; "Trabzonspor karşısında sergilediği olağanüstü performansla büyüleyen Anderson Talisca, bir hafta sonra Sivasspor karşısında da aynı etkiyi yarattı. Yaratıcılığıyla öne çıkan yıldız isim, doğrudan kullanılan serbest vuruşta kaleyi adeta mühendis gibi hesapladı ve zorluk derecesi yüksek olmayan ama klas bir gole imza attı. Jose Mourinho'nun sisteminin sahadaki karşılığını görüyoruz. Fenerbahçe, attığı estetik gollerle kazanmaya devam ediyor. Benfica'nın eski oyuncusu, yine galibiyette pay sahibi oldu." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

TADIC'TEN DOUBLE DOUBLE

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında galibiyete ulaşması konusunda ön plana çıkan isimlerden biri de Dusan Tadic'ti. Deneyimli kanat oyuncusu hem ikinci hem de son golü atarak takımına 3 puan getiren isimlerin başında yer aldı.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Bu gollerle birlikte Sırp yıldız, Süper Lig'de bu sezon 11 gol ve 11 asist ile çift hanelere ulaştı. Tadic, hücumda verdiği skor katkısıyla takımının en önemli parçalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Dusan Tadic, Avrupa'nın 10 büyük liginde son yedi sezonun tamamında hem 10+ gol hem de 10+ asist üreten tek oyuncu olma unvanını da koruyor. Bu istikrarı ile Avrupa futbolunda özel bir konumda yer alan 36 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansını Fenerbahçe formasıyla da sürdürüyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kulüp televizyonuna, bireysel ve takımın performansı ile Süper Lig'de kalan son 7 hafta hakkında açıklamalarda bulunan Dusan Tadic, "En önemlisi elde ettiğimiz zaferdi. Sivasspor ligde kalmak için mücadele eden bir takım. Zor maç olacağını biliyorduk ve dolayısıyla yüksek bir mücadele ortaya koydular. Bu tarz rakiplere karşı oynuyorsanız maçlar zaten zorlu geçer. Ne kadar zorlu şartlar olursa olsun kazanmasını bildik. Kaliteli ekipler, ilk yarı iyi bir iş çıkardılar. Bu maçtan önce 8 final maçımız vardı. Bu maçı arkamızda bıraktık ve 7 maçımız kaldı. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki maçımızdan galibiyetle ayrılmak" cümlelerine yer verdi.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Tadic, sarı lacivertli takıma yönelik yapılan eleştirilerle alakalı görüşlerini de şu sözlerle aktardı:

"Bunlar futbolun içerisinde normal olan şeyler aslında. Takımın içerisinde hem en tecrübeli hem de kaptanlardan biri olduğunuz zaman tabii ki omuzunuzdaki sorumluluklar çok ama çok büyük oluyor. Sonuçlar iyi gitmediği zaman teknik direktörler, tecrübeli futbolcular, kaptanlar ve yönetim suçlanır. Dolayısıyla bu tip durumlar futbolda olağan şeyler. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadaysanız bu tip eleştirilerin de olması çok normal. Burada en önemli şey kim olduğunuzu bilmeniz. Takımınıza nasıl katkı sağladığınız ve istikrarlı olmanız çok önemli. Sezon içerisinde iyi veya kötü maçlar oynayabilirsiniz ama burada önemli olan istikrar. Takımınız için en iyisini istikrarlı bir şekilde ortaya koymaktır. Daha önce söylediğim gibi gol ve asist yapmanız dışında, mücadele vermeniz, liderlik etmeniz ve organizasyona katkı sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla ben bütün eleştirileri normal karşılıyorum. Bütün bunların neticesinde bir çizgi çekerek, neler yapıp neler yapmadığınızı görmüş olursunuz. Bu tip şeyler futbol içerisinde olabiliyor. Bu biraz kültürle de alakalı olabilir. Buna 'Sırp' ya da 'Balkan kültürü' diyebilirsiniz. Burada da olan bir şey bu. Bir maç dünyanın en kötü futbolcusu olarak addediliyorsunuz, diğer maçta da en iyi futbolcu olarak lanse ediliyorsunuz. Böyle bir ortamda futbol oynuyoruz. Türkiye'de de kendi ülkem Sırbistan'da da var olan bir şey bu. Bu normal bir şey. Kültürümüzde yaşadığımız bir şey. Bizler biraz daha duygusal insanlarız. İngiltere, Hollanda veya Almanya'ya baktığımızda onlar bu noktada daha farklı şekilde reaksiyon gösteriyorlar, daha farklı hareket ediyorlar."

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

KAYSERİSPOR MESAİSİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 20 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Günün ilk bölümünde futbolcular, salonda core egzersizleri gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Antrenman sahasında devam eden çalışmalarda oyuncular, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından üç gruba ayrılarak pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü ve bireysel programlarla sona erdi. Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

KADRODA DEĞİŞİKLİK YOK

Kanarya'nın hafta sonunda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında Sivasspor mücadelesindeki ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Forvette bir kez daha Edin Dzeko yer alacak.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Youssef En-Nesyri ise havadan oyun konusunda yaşadığı problemler nedeniyle Jose Mourinho tarafından yedek kulübesinde bekletilecek ve tecrübesinden faydalanılacak.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

TRANSFERDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe bir yandan saha içinde başarıya ulaşmak isterken diğer yandan da transfer konusunda önemli adımlar atarak gelecek sezona hazırlanıyor. Listede çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

GENÇLİK OPERASYONU DEVAM EDECEK

Sarı lacivertli ekibin son dönemde kadrosuna kattığı genç futbolculardan elde ettiği bonservisler rekor seviyeye ulaşmıştı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gitmesi, Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısından transfer edilip Real Madrid'e ve Min-jae Kim'in Napoli'ye satılması önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştu.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Bu kapsamda yeni yıldız adaylarını keşfetmek isteyen teknik heyet ve yönetim, geleceğe dair sağlam adımlar atmak amacında.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

MEDINA OLMADI

Fenerbahçe'nin sezon başında ve ara transfer döneminde imza attırmak istediği Cristian Medina, Estudiantes LP'ye 14.6 milyon euro karşılığında imza atmıştı.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Arjantinli yıldız gösterdiği performansla şu ana kadar istenen katkıyı veremedi ve 11 karşılaşmada sadece 1 asist üreterek 649 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

YENİ HEDEF CARREO

Fanatik gazetesinin, İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberinden derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen genç yetenek Luis Fernando Carrero'yu transfer listesine aldı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Haberde yalnızca Fenerbahçe'nin değil, İngiltere'den Hull City, Norwich City ve ismi açıklanmayan bir Premier Lig kulübünün de Carrero için devrede olduğu belirtildi. Genç oyuncunun potansiyeli, birçok kulübün radarına girmesine neden oldu. Ayrıca orta saha merkezinin yanı sıra 10 numara ve kanatta da forma giyebilmesi, Jose Mourinho'nun işini daha da kolaylaştıracak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

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