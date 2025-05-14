Bankalardan bayram sürprizi! ATM’den para çekme için yeni düzenleme

Özellikle kurbanlık alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde yapılan değişiklikle, vatandaşların bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaştırılmak isteniyor. 6 Haziran'da başlayacak olan bayram öncesi bu hamle, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Bu limitler, müşterilerin kartla yaptıkları günlük komisyonsuz para çekme işlemlerini kapsıyor. Komisyon alınan ek çekimlerde ise bankaların kendi belirlediği üst sınırlar geçerli olmaya devam edecek.

Mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe giren uygulamaya göre bankalar, komisyonsuz günlük para çekme limitlerini yükseltti. Yeni düzenlemeyle bazı bankalarda limit 20 bin TL'ye kadar çıktı.

📱 QR KOD İŞLEMLERİ GENİŞLETİLDİ

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, teknolojik altyapısı güçlendirilen yeni nesil ATM'lerde QR kod ile para çekme ve yatırma işlemlerine getirilen limitler de artırıldı. Böylece mobil bankacılık uygulamaları üzerinden QR kod ile yapılan işlemler daha yüksek meblağlarda gerçekleştirilebilecek. Bu durum özellikle kart taşıma zorunluluğu olmadan işlem yapmak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sunuyor.

🏙️ BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ NESİL ATM'LER DEVREDE

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hızla yaygınlaşan yeni nesil ATM'ler, 20 TL, 50 TL ve 100 TL'lik banknotları ayrı bölmelerde saklayarak daha hızlı ve esnek işlem yapılmasına imkan tanıyor. Bu makineler, hem çekim hem de yatırma işlemlerinde daha fazla işlem kapasitesi sunuyor.