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A101'de 1.999 TL'ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

A101 market zinciri, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:25
A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftanın sürprizleri arasında 3 musluklu su sebili 5.499 TL, buharlı temizleyici 999 TL ve 1.999 TL'ye kahve makinesi gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor.

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

🎵 Teknoloji & Elektronik

  • 📺 65" UHD Android TV – 25.999 TL

  • 🖨️ Çok Fonksiyonlu Yazıcı – 1.799 TL

  • 🎧 Bluetooth Kulaklık – 399 TL

  • 🔊 Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör – 599 TL

  • 📱 Taraftar Lisanslı Telefon Standı – 139 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ – 1.999 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

🚗 Çocuk & Hobi

  • 🚘 Akülü Araba – 7.299 TL

  • 🕒 Çocuk Duvar Saati – 249 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

🍽️ Mutfak Ürünleri

  • 🍳 Döküm Pancake Tavası – 349 TL

  • 🥞 Döküm Krep Tava – 349 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

  • 🍴 Spatula – 55 TL

  • 🧃 Pompalı Termos – 325 TL

  • 🧺 Piknik Sepeti – 225 TL

  • 🪑 Katlanır Piknik Masası – 449 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

🧰 Yapı & Bakım Ürünleri

  • 🔧 500 ML Motor Temizleyici Sprey – 119 TL

  • 🧴 200 ML Pas Sökücü Sprey – 69,50 TL

  • 🔫 Sıcak Mum Silikon Tabancası – 299 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

  • 📦 Akrilik Silikonize Bant – 35 TL

  • 🪟 Halı Bandı – 49,50 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

🧺 Ev Tekstili & Düzenleyici

  • 🧺 Kanatlı Kurutmalık – 525 TL

  • 🧻 Ütü Masası – 999 TL

  • 🗄️ Raflı Çok Amaçlı Dolap – 2.999 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

  • 🧺 4 Katlı Sepet Düzenleyici – 249 TL

  • 🧴 Dolap İçi Düzenleyici Raf – 69,50 TL

  • 🛏️ Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike – 349 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

🧀 Gıda Ürünleri

  • 🥛 1 L Kefir – 69,50 TL

  • 🧀 600 G Tam Yağlı Kaşar Peyniri – 189 TL

  • 🧀 1 KG Az Yağlı Taze Peynir – 149 TL

  • 🧂 1 KG Tuzlu Fıstık – 125 TL

  • 🥣 125 G Dip&Cips Soslu Yoğurt – 25 TL

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

Fotoğraflar: A101

A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti