A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftanın sürprizleri arasında 3 musluklu su sebili 5.499 TL, buharlı temizleyici 999 TL ve 1.999 TL'ye kahve makinesi gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor.
📺 65" UHD Android TV – 25.999 TL
🖨️ Çok Fonksiyonlu Yazıcı – 1.799 TL
🎧 Bluetooth Kulaklık – 399 TL
🔊 Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör – 599 TL
📱 Taraftar Lisanslı Telefon Standı – 139 TL
🍴 Spatula – 55 TL
🧃 Pompalı Termos – 325 TL
🧺 Piknik Sepeti – 225 TL
🪑 Katlanır Piknik Masası – 449 TL
🔧 500 ML Motor Temizleyici Sprey – 119 TL
🧴 200 ML Pas Sökücü Sprey – 69,50 TL
🔫 Sıcak Mum Silikon Tabancası – 299 TL
🧺 Kanatlı Kurutmalık – 525 TL
🧻 Ütü Masası – 999 TL
🗄️ Raflı Çok Amaçlı Dolap – 2.999 TL