A101’de 1.999 TL’ye satılacak: Ev hanımları bayram etti

A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftanın sürprizleri arasında 3 musluklu su sebili 5.499 TL, buharlı temizleyici 999 TL ve 1.999 TL'ye kahve makinesi gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor.