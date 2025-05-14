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14 Mayıs piyasalarda gün sonu! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1,38 puan arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,38 puan artarak 9.701,55 puandan kapandı. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Öte yandan altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 185 dolardan işlem görüyor.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 18:57
14 Mayıs piyasalarda gün sonu! Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 1,38 puan arttı

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BIST 100 endeksi, güne 0,10 puan artışla 9.700,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.658,64 puanı, en yüksek 9.771,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazancıyla 9.701,55 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 4,73 puan ve yüzde 0,04 kazançla 10.649,98 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i geriledi, 1'i yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 185 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 4 milyon 60 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,51, bileşik getirisi de yüzde 47,03 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6662, satışta 38,8212 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,6852, satışta 38,8402 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 146,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 65,7 dolardan işlem görüyor.

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