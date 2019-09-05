Sultanlar’dan büyük zafer

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Sultanlar, Hollanda'yı set vermeden 3-0 yendi. Böylece Kadın Voleybol Takımımız, bu yıl 31. kez düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda madalyaya ilerliyor. Milli Takımımız, çeyrek finale kadar tüm maçlarını 3-0 kazanarak gelen rakibine karşı çok iyi bir performans ortaya koydu. Seyircinin desteğini arkasına alan Filenin Sultanları setleri 25-20, 25-22 ve 25-20 önde kapattı. Milliler, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırmıştı. Takımımız yarı finalde Almanya- Polonya maçının galibiyle oynayacak.
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Hollanda önünde çok iyi oynadıklarını söyleyerek, "Bu turnuvada hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu kazanmak" ifadesini kullandı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK
Hollanda önünde müthiş bir oyun sergileyen Sultanlar güçlü rakibine set bile vermedi. Maçtan sonra salonda büyük bir sevinç vardı.
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Hollanda önünde çok iyi oynadıklarını söyleyerek, "Bu turnuvada hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu kazanmak" ifadesini kullandı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK
Hollanda önünde müthiş bir oyun sergileyen Sultanlar güçlü rakibine set bile vermedi. Maçtan sonra salonda büyük bir sevinç vardı.
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