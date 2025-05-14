SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump Suudi Arabistan'da! Riyad'da tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trump'a övgü yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’a ziyarette bulundu. Trump ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin de olduğu görüşmede Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da bulunuyordu. Trump'ın kendisine ikram edilen Suudi kahvesini içmediği anlar gündem olurken Selman'a övgüleri ise çok konuşuldu. Gündeme damga vuran zirvede stratejik ortaklık anlaşması ve ardından tarihin en büyük silah anlaşmasının yapıldığı bildirildi. Trump Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelirken Başkan Erdoğan'ın da online olarak katıldığı toplantıda yer aldı. ABD Başkanı Riyad gezisini Suudi Arabistan'a övgüler dizerek tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:54
Trump Suudi Arabistan’da! Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trump’a övgü yağdırdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Trump İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesine ilişkin konuştu

    Trump Suudi Arabistan'da, ReutersTrump Suudi Arabistan'da, Reuters

    TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA

    ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüştü.

    Trump Suudi Arabistan'da, ReutersTrump Suudi Arabistan'da, Reuters

    Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırıldı.

    Trump Suudi Arabistan'da, AATrump Suudi Arabistan'da, AA

    CANLI ANLATIM
    11:53 14 Mayıs 2025
    25 YIL SONRA İLK
    Donald Trump, Suriye'ye yaptırımları hafifletme teklifinde bulunmasının ardından, 25 yıl aradan sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.
    11:27 14 Mayıs 2025
    RİYAD'DA 4'LÜ ZİRVE
    Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın çevrim içi toplantıda bir araya geldiği belirtildi. 

    Başkan Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

     

     

    BAŞKAN ERDOĞAN: TRUMP ÖRNEK OLACAK

    Başkan Edoğan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

    11:20 14 Mayıs 2025
    TRUMP YİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI
    Trump Suudi Arabistan'da yaptığı son konuşmayı Suudi Arabistan'a övgüler yağdırarak bitirdi. Dün yaptığı konuşmada Muhammed bin Selman'a "Petrolde canavarsınız" diyen Trump, Riyad'daki son konuşmasında da Suudi Arabistan'a övgüler dizdi. 
    08:45 14 Mayıs 2025
    BUGÜN KATAR'A UÇACAK
    Trump'ın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile yaptığı görüşmeden  sonra Air Force One uçağına binerek Katar'a gidecek ve burada kraliyet ailesi kendisine resmi seyahatlerde kullanması için çok daha yeni ve lüks bir uçak vermeyi teklif edecek.
    07:57 14 Mayıs 2025
    TRUMP- ŞARA GÖRÜŞMESİ BUGÜN

    Beyaz Saray, Trump’ın temasları hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump’ın bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.

    Beyaz Saray, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek ortak adımların, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin ele alınacağını bildirdi.

    07:45 14 Mayıs 2025
    ARAP ÜLKELERİ KARARDAN MEMNUN

    Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları memnuniyetle karşılanarak, Suudi Arabistan'ın çabalarından övgüyle söz edildi.

    Açıklamada, bu adımın Suriye'de istikrar, refah ve kalkınmaya destek olacağı vurgulandı.

    Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

    Kral Hamed, telgrafında, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'yı ve Suriye halkını tebrik etti.

    Beklenen hamlenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çabalarına bir yanıt niteliğinde olduğunu dile getiren Kral Hamed, Trump'ın kararını, Suriye'ye modern tarihinin bu kritik aşamasında destek sağlama yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

    Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

    Bunun, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriye ile dünya arasında ekonomik işbirliğinin yeni ufuklar açması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının refah ve kalkınmasına olumlu yansıyacağı vurgulandı.

    Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

    Açıklamada, bu karar, "Suriye'nin sağlığına ve istikrarına kavuşması ve bölgedeki lider rolüne geri dönmesi yolunda atılmış yeni bir adım" olarak değerlendirildi.

    Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

    Kararın Lübnan ve bölge genelinde olumlu yansımaları olacağını kaydeden Selam, bu konudaki inisiyatifi ve çabaları için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

    Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklaması memnuniyetle karşılanarak, bu adım "önemli ve olumlu bir jest" olarak nitelendirildi.

    Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları takdirle karşılandı.

    Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklamasının, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevreye yeniden entegrasyonu yönünde önemli bir değişimi yansıttığı belirtildi.

    Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

    Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

    01:14 14 Mayıs 2025
    SURİYE HALKI KARARDAN MEMNUN

    Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Bakan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

    Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.

    Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.

    Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

    19:26 13 Mayıs 2025
    TRUMP SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI

    ABD Başkanı Donald Trump: Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım.

    19:14 13 Mayıs 2025
    TRUMP'TAN "İSTANBUL" AÇIKLAMASI

    ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.

    18:51 13 Mayıs 2025
    TRUMP'TAN CANLI YAYINDA ÖVGÜ ÜZERİNDE ÖVGÜ

    Trump Riyad'daki zirvede Suudi Arabistan'a övgüler yağdırdı. Sahnede konuşan Trump "ABD uzun yıllar yanlış yol izledi" dedi ve Suudi Arabistan için "Petrolde canavarsınız" ifadelerini kullandı.

     

     

    17:39 13 Mayıs 2025
    TARİHİN EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMASI
    Beyaz Saray: ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandı
    16:59 13 Mayıs 2025
    İMZALAR ATILDI

    ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

    Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye göre, Orta Doğu turu kapsamında ülkeyi ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Bin Selman ile görüştü.

    Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.

    Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

    Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

    15:43 13 Mayıs 2025
    TRUMP'IN KAHVE TEREDDÜDÜ

    Riyad’da Trump’a geleneksel Suudi kahvesi ikram edildiği fakat fincanı eline alan Başkan’ın kahveyi içmediği anlar gündem oldu. Yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kahveyi içişini izleyen Trump’ın tereddüt dolu bakışları ise çok konuşuldu.

     

     

    15:38 13 Mayıs 2025
    TRUMP'TAN SELMAN'A ÖVGÜ

    Trump ve Muhammed bin Selman, henüz içeriği açıklanmayan bir anlaşmanın imzalanması öncesinde danışmanlarıyla birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

    Trump veliaht prensten etkilendiğini söyledi veu "çok bilge" olarak nitelendirdiği Selman'la ilişkilerini övdü.

    Trump, bugün Suudi Arabistan'a gelen iş dünyası liderlerini işaret ederek, onların çeklerle ayrılmalarını beklediğini ve paranın iş yaratacağını söyledi.

    Trump Selman'a, "Birincisi, sizinle görüşmekten hoşlanıyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve gerçekten birbirimizi çok sevdiğimize inanıyorum. İkincisi ABD "muazzam" yatırım ve istihdam elde etti ve "Büyük ülkenize çok iyi hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

    14:11 13 Mayıs 2025
    SELMAN MİLYARDERLERLE EL SIKIŞTI

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Riyad'daki Suudi Kraliyet Sarayı'nda büyük teknoloji şirketlerinin CEO'larını selamladı.

    Trump'ın yanında duran bin Selman, Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI lideri Sam Altman ile el sıkıştı.

    İş dünyasının liderlerinin bugün ABD-Suudi Arabistan yatırım forumuna katılması bekleniyor.

    11:59 13 Mayıs 2025
    İSRAİL BASININDA ENDİŞE

    Trump Riyad’da görüşmelere devam ederken İsrail basının manşetlerinde ise endişe hakim. The Times of Israel, Trump ve Selman’ın Riyad’da yapmasının beklendiği 1 trilyonluk ticaret anlaşmasını yazdı. Trump’ın Riyad’da görkemli törenler ve 1 trilyon dolarlık yatırım ihtimaliyle karşılandığını belirten The Times of Israel, Gazze’nin Suudi Arabistan’ın İsrail’le normalleşmesini engellediğini yazdı.

    The Times of Israel ABD'li yetkililerin perde arkasında, Suudi Arabistan'ın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlaması için önkoşullarından biri olan Gazze'de derhal ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e sessizce baskı yaptığını belirtti. İki Körfez yetkilisi ve bir ABD'li yetkili, ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ateşkes, Suudi Arabistan'ın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlaması için önkoşullarından biri.

    11:24 13 Mayıs 2025
    RİYAD'DA SELMAN'LA TOPLANTI
    Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
    11:22 13 Mayıs 2025
    TRUMP'IN GELİŞİNİ DEV EKRANLARDA İZLEDİLER
    Suudi Arabistan'da insanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini gösteren bir ekranı izledi.
    10:20 13 Mayıs 2025
    MUSK AYRI UÇAKLA GİTTİ

    CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında orada olacağını söyledi.

    NEDEN AYRI UÇAKLA GİTTİ?

    Yetkili, Musk'ın Air Force One'dan bağımsız olarak Suudi Arabistan'a seyahat ettiğini söyledi.

    CNN'e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Musk'ın X şirketinin CEO'su sıfatıyla bir ABD-Suudi yatırım forumuna katılmasının beklendiğini söyledi.

    10:16 13 Mayıs 2025
    TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA

    ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.

     

     

    ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

    Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

    1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

    ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

    Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

    ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

    ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN