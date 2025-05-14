Şehit annelerinden terörsüz Türkiye’ye tam destek!

Terör örgütü, 47 yıl sonra silah bırakıp kendini feshetti. Acılı aileler "Vatan sağ olsun. Anneler ağlamasın. Terörün karşısındayız. Devletimizin yanındayız" dedi.

Gülay Yılmaz. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın annesi: Terör örgütü, devletimizin mücadelesiyle silah bıraktı. Ülkemizde artık analar ağlamayacak, hep birlikte mutlu bir şekilde yaşayacağız.



Hüseyin Bayram. Şehit Astsubay Duran Bayram'ın babası: Barışın kaybedeni olmaz. Bir şehit babası olarak her zaman devletimin arkasındayım. PKK'nın silah bırakmasıyla ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu.

ALİ ALTUNTAŞ