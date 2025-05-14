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Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına için yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Yapılan açıklamada özellikle 7 ilde hava şartlarının tehlikeli boyutlara ulaşabileceği vurgulanarak bu kentler için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli yağış uyarısı var? İşte 14 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 07:02
Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde 5 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

7 İLE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak illeri için sarı kodla uyarı yaptı. Bu illerde bugün yerel olarak şiddetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir kısmında bugün sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterecek olan bu yağışlar, özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde yoğunlaşacak. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman, Siirt ve Hatay kıyıları gibi bazı bölgelerde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

Toz Taşınımı ve Sis Uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı meydana gelmesi olası. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bu durum, görüş mesafesini kısıtlayarak trafikte zorluklara yol açabilir.

Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinde Seyredecek

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında bir sıcaklık hakim olurken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında bir hava koşulu etkili olacak.