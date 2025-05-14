Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına için yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Yapılan açıklamada özellikle 7 ilde hava şartlarının tehlikeli boyutlara ulaşabileceği vurgulanarak bu kentler için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli yağış uyarısı var? İşte 14 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 07:02