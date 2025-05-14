Yaz bir türlü gelmedi sarı koddan kaçış yok! 7 ilde sağanak ve şimşek tüm hızını alacak! İşte havaların ısınacağı tarih

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir kısmında bugün sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterecek olan bu yağışlar, özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde yoğunlaşacak. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman, Siirt ve Hatay kıyıları gibi bazı bölgelerde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.