Emekliye vergi yok! Emlak vergisinde ilk taksiti kimler yatırmayacak? Ödemeler ne zamana kadar sürecek?

(AA) KİMLER VERGİDEN MUAF? En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler ile bunların dul ve yetimleri, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.

(AA) ÇALIŞAN EMEKLİLER YARARLANIR MI? Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 230 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz. YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR? Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlardan 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf. Bu yıl emekli olanlar için de muafiyet 2026'da başlanacak. YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLARA MUAFİYET VAR MI? Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor.

(AA) KONUTTA OTURMAK ŞART MI? Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor. TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE VERGİ ÖDER Mİ? Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Yazlıkta sürekli oturduğunu elektrik ve su faturasıyla kanıtlayanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanıyor.

(AA)



MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Emekli olanların bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması isteniyor.



MUAF OLMASINA KARŞIN ÖDEME YAPANLAR İADE ALABİLİR Mİ?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

VERGİ BORCU OLAN EV SATILABİLİR Mİ?

Satacak kişinin tapu devri işlemesinden önce emlak vergisini yatırması gerekiyor. Alım satım işlemlerinde emlak vergisi dahil tüm borçlar satıcıya ait. Satış sırasında ödeme yapılabiliyor.

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