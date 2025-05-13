Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!

Yeşilay, 13-14 Mayıs'ta büyük bir uyarı niteliği taşıyan zirveye ev sahipliği yapıyor. Uyuşturucu ve alkolle mücadelede ön safta yer alan kurum bu kez, sessizce yayılıp nesilleri tehdit eden bir başka tehlike olan dijital bağımlılığı gündeme getiriyor.
Yeşilay'ın önceki yıllarda gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde olan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları katılım sağlıyor.
Kongrede, özellikle çocuk ve gençler arasında hızla yayılan problemli dijital oyun oynama, kumar bağımlılığı, problemli pornografi kullanımı, aşırı sosyal medya kullanımı gibi davranışsal bağımlılık türleri bilimsel veriler ışığında ele alınacak. Kongrede davranışsal bağımlılıklar ilgili yeni riskler ve tehlikeler ile yeni bakış açıları ve deneyimler de masaya yatırılıyor.
Takvim.com.tr olarak kongreyi takip ediyoruz...
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kongre kapsamıdan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
ÜCRETSİZ VE GİZLİLİK ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ
Kumar bağımlılığının Türkiye'de diğer bağımlılıkları geride bıraktığını belirten Dinç, bağımlılık konusunda başvuru yapacaklara çağrı yaptı. Dinç, "Her insana 7-24 açığız. 115 numaralı bir telefon hattımız var. 115 aradıklarında direkt psikologlarımız çıkıyor. Bilgi almak istiyorlarsa bilgi veriyor. Yardım almak istiyorlarsa kendilerine en yakın Yeşilay danışmanlık merkezinde en hızlı bir biçimde randevu veriyorlar. Her şehir 105 noktada var. Türkiye'nin hangi noktasında olurlarsa olsunlar bizim psikologlarımız üzerinden ve gizlilik esaslı olarak faydalanabilirler. Bazen insanlar tereddüt ediyorlar param yetecek mi, kayıtlara geçecek mi diye? Rahat olsunlar ücretsiz ve gizlilik esasına göre çalışıyoruz." dedi.
Bu kongrenin ilkini 2012 yılında yaptıkların ve 6'ıncısını düzenlediklerini ifade eden Dinç, "O dönemde çok konuşulmayan bir konuydu. Teknoloji kullanımının bu kadar ileri boyuta gideceği ve insanlara çok yönlü zarar vereceği fark edilmemişti. Yeşilay bu konuda çok büyük bir basiret örneği gösterdi ve öncülük yaptı 2012 yılında ilk başladık. Süreç içerisinde 5 kere düzenledik altıncısını düzenliyoruz. Dünyada davranışsal bağımlılıklar anlamında uzmanları bir araya getirdiğimiz geleceğe dönük insanlarımızı özellikle çocuk ve gençlerimizi korumak ve kurtarmakla alakalı neler yapabileceğimizi etraflıca tartıştığımız bir zemin oluşturduk. Bilimsel kongrelere çok talep olmaz ama oldukça yoğun talep var. Bin 500'ün üzerinde katılım var ve bu alanın tarafları katılıyor." diyerek dünyada bu konuda öncü olduklarını dile getirdi.
TÜRKİYE İLK 10'DA DEĞİL
Bağımlılık tüm dünya genelinde tehlikenin büyük olduğunu bildiren Dinç, "Her ne yapılırsa yapılsın her anlamda artıyor. Sadece uyuşturucu, alkol, madde anlamında değil aynı zamanda davranışsal bağımlılık olan kumar, sosyal medya, online oyunlar bağlamında da tehlikeli boyutlara gidiyor. Çok şükür Türkiye hiçbir bağımlılıkta ilk 10'da değil. Bütün kurumlar ve halkımız bu meseleyi ciddi olarak ele alıp sahip çıkarsa ve Yeşilay da görevini yerine getirirse bu dalgayı geriye çevirebiliriz. O noktada da biz herkesi bu konuda etkili hale getirebilmek için Bağımsızlık Seferberliği adı altında bir çalışma başlattık. Türkiye'nin her sokağında yer alacak şekilde çalışmalar organize ediyoruz." şeklinde konuştu.
KUMAR BAĞIMLILIĞI HEPSİNİ GERİDE BIRAKTI
Türkiye'deki büyük tehlikeye dikkat çeken Dinç, bu yıl itibarıyla kumar bağımlılığını tüm bağımlılık çeşitlerinin önüne geçtiğini belirtti. Dinç "İnsanlar çok ciddi derecede zorlanıyorlar. Bize gelenler tedavi umudu olan insanlar. Bazen bu bağımlılık insanları intihara kadar sürüklüyor ve bizim canımızı yakıyor. Bağımlılığa kaybettiğimiz her bir insan vatan toprağımızdan kaybettiğimiz bir karıştır diye bakıyoruz. O yüzden bu mücadeleye vatanımızı, insanımızı savunmak olarak da bakıyoruz. Bu nedenle de ne kumara ne maddeye kaybedecek hiçbir insanımız yok." dedi.
SPOR YAPANLARI UYARDI
Spor için sağlığını tehlikeye atanlara uyarılarda bulunan Dinç, "Steroidin vücuda çok ciddi olumsuz etkisi var. Kullanım bırakıldığında da bağımlılık olarak nitelendirilmese bile bağımlılık benzeri geri çekilmeleri söz konusu oluyor. Tedavi anlamında da çok büyük zorlukları olduğu için bu noktada çocuklarımızı gençlerimiz ciddi anlamda bilinçlendirmemiz ve uyarmamız gerekiyordu. Yeşilay dergimizin Aralık ayındaki sayımızda buna geniş bir kapak yaptık. Burada kalmayacak üst kurulda da bu konuyu konuşuyoruz. Tarım Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı, bütün Türkiye tarafından bilinmesi ve uygulanması çok önemli, o noktada da biz elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Davranışsal bağımlılıkla mücadele sadece sağlık ya da psikoloji alanının değil, eğitimden sosyal hizmete, medya politikalarından teknoloji kullanımına kadar birçok kurumun ve disiplinin ortak sorumluluğu haline gelmiştir." dedi.
Yeşilay tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde konuşan Yılmaz, kongrenin işbirliğini, yenilikçi politika önerilerini ve bilimsel katkıyı daha da güçlendireceğini söyledi.
Yılmaz, bağımlılık olgusunun yalnızca uyuşturucu, sigara gibi maddelere indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir yapıya büründüğünü, artık karşılarında fark edilmesi zor ama etkisi güçlü bir tablo olan davranışsal bağımlılıklar olduğunu vurguladı.
Davranışsal bağımlılığın, sosyal medya, dijital oyunlar, çevrim içi alışveriş, kumar ya da ekran başında geçirilen süre gibi davranışların kişinin kendi kontrolünden çıkması ve istemese bile bu davranışları sürdürmesi olduğunu belirten Yılmaz, "Bağımlılıklar esas itibarıyla insanın özgürlüğünü kısıtlıyor. Kendisi tercih edip yapıyormuş gibi görünse de aslında artık tercih yapamaz konuma insanları sürükleyen bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla gerçek anlamda özgürlüğü savunacaksak, bağımlılıklara karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Özgürlük söylemi altında bağımlılıkları teşvik edici bir ortam oluşturmak yerine gerçek anlamda özgürlük için insanların bu bağımlılıklardan kurtarılmasına yönelik hep birlikte işbirliği yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Akıllı telefonlar ve tabletler yoluyla sürekli uyaranlara maruz kalındığını belirten Yılmaz, "Kumar, bilgisayar oyunları ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı gibi alışkanlıklar, özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı sessizce etkisi altına almaktadır." diye konuştu.
Yılmaz, telefonsuz kalma ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile internetsiz kalma gibi yeni nesil kaygı bozukluklarının ortaya çıktığını aktararak, bu bağımlılıkların sadece ruh sağlığını değil, aile ilişkilerini, üretkenliği, eğitimi ve sosyal hayatı da doğrudan etkilediğini anlattı.
"KURUMLAR ARASI ÇOK DAHA GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİNİN YAPILMASI SON DERECE HAYATİ"
Dünya Sağlık Örgütünün, dünya genelinde kadınların yaklaşık yüzde 5,5'inin, erkeklerin yüzde 11,9'unun kumar nedeni ile zarar gördüğünü ortaya koyduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Oyun oynama bozukluğu, kişisel ve sosyal işlevselliği olumsuz etkileyen bir durum olarak Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması'na eklenmiştir. 2022 yılında, Avrupa Parlamentosu, dijital bağımlılıklar için önlemler alınmasını talep eden bir karar kabul etmiştir. Karar, video oyun bağımlılığının bazı oyuncular için bir sorun olduğunu vurgulamış ve Dünya Sağlık Örgütünün oyun bozukluğu tanımını kabul etmiştir. Asya'dan Avrupa'ya birçok ülkede, yeni kuralların geliştirildiğini, yeni düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz.
Dünya ülkelerine benzer şekilde ülkemizde de internet kullanımının çocuklara zarar vermesinin önlenmesi ve internet yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Dijital Mecralar Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Davranışsal bağımlılıkla mücadele, sadece sağlık ya da psikoloji alanının değil, eğitimden sosyal hizmete, medya politikalarından teknoloji kullanımına kadar birçok kurumun ve disiplinin ortak sorumluluğu haline gelmiştir."
İnterdisipliner yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Birçok kurum ortaklaşa çalışmadığı sürece etkili politikalar şekillendirmemiz ve hayata geçirmemiz mümkün değil. Daha bütüncül bir bakış açısı, kurumlar arası çok daha güçlü işbirliklerinin yapılması son derece hayati. Kongrede, bu ortak sorumluluğu paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, Türkiye olarak bağımlılıkla mücadeleyi sadece sağlık değil, eğitim, toplum ve dijital yaşam boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüklerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da bu alanda herkes için büyük bir destek sunduğunu aktardı.
"AMACIMIZ TEKNOLOJİNİN FAYDALI, BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIMINI SAĞLAMAK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın da Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, İçişleri Bakanlığından Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna kadar birçok kurumun işbirliğiyle uygulanmaya devam ettiğini dile getirdi.
Sadece merkezi düzeyde değil, yerel düzeyin de önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Yerel düzeyde de illerde valiliklerin başkanlığında, il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda çalışan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları da çok önemli. Yerel eylem planlarıyla bu çalışmalar hayata geçmiş oluyor. Yerel organizasyonların bir diğer önemli noktası şu, mücadele etmeniz gereken bağımlılık türleri farklılaşabilir, her ildeki öncelik aynı olmayabilir. Dolayısıyla bu genel stratejinin yerele de yansıtılması, yerel önceliklerle buluşması son derece kıymetli."
İnsan kaynağı ve uygulama kapasitesinin de güçlendirildiğini aktaran Yılmaz, "Bugün Türkiye genelinde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciler, teknoloji ve internetin güvenli kullanımı konusunda bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Teknolojiye elbette karşı değiliz, amacımız teknolojinin faydalı, bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak. Her konuda olduğu gibi teknoloji konusunda da riskleri görüp, bu riskleri azaltmak. Farkındalık oluşturmak, aileyle birlikte bu mücadeleyi sürdürmek gerçekten çok önemli." şeklinde konuştu.
SANAL KUMARLA İLGİLİ EYLEM PLANI OLUŞTURULDU
Yılmaz, son dönemde sanal kumarın da Türkiye'de daha fazla gündem olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili kurumlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bir eylem planı oluşturduklarını dile getirdi.
Birçok ailenin bu bağımlılık nedeniyle yıkılıp zarar gördüğünü belirten Yılmaz, "Bu noktada en önemli unsurlardan birinin finansal hareketler olduğuna inanıyorum. Bunları kontrol edebilirsek, sanal kumarı çok daha etkili kontrol edebiliriz diye inanıyorum. Aksi takdirde bir siteyi kapatıyorsunuz, uluslararası alandan bir başka siteler açılabiliyor. Finansal hareketleri hem içeride hem uluslararası alanda etkili bir şekilde takip edebilirsek, sanal kumarla daha güçlü mücadele edebiliriz." dedi.
Yılmaz, önleyici mekanizmaların da önemine vurgu yaparak, "Riskleri, önceden görüp, ölçüp, riskli alanları, riskli kişileri, riskli bölgeyi tayin edip, belirleyip, bu riskleri nasıl azaltabiliriz diye çalışmak gerçekten çok kıymetli. Eğitim sistemi içinde olan çocuklarımızla ilgili, başka alanlarda kurumsal yapılarla birlikte bizim her şeyden önce riskleri belirlememiz, riskli çocukları belirlememiz ve onları destekleyici daha odaklı programlar hayata geçirmemiz çok etkili olur diye inanıyoruz." diye konuştu.
Özellikle uyuşturucu bağımlılığında, belli bir aşamadan sonra tedavi oranının bütün çabalara rağmen çok düşük olduğunu aktaran Yılmaz, "Riskli çocuklarımıza erken aşamada ulaşırsak, başarı şansının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Teknolojinin kötüye kullanımı değil de yapay zeka başta olmak üzere birçok teknolojiyi risk analizinde kullanabiliriz. Riskli çocuklarımızın tespitinde kullanabiliriz ve bu şekilde çok daha etkili mekanizmalarla bağımlılıkla mücadele edebiliriz diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, özellikle bağımlılık alanında sivil toplum kuruluşlarının ve kamunun birlikte çalışması gerektiğine, sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine vurgu yaptı.
Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, alanında uzman konuşmacılar ve davetliler katıldı.
Konuşmasının ardından Dinç, Yılmaz'a, madde kullanımı bozukluğu olan birinin, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyesinde yaptığı çini çalışmasını hediye etti.
Yeşilay'ın önceki yıllarda gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde olan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları katılım sağlıyor.
6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi - 13 Mayıs 2025
09:00 – 09:30
Kayıt
09:30 – 10:00
Açılış Konuşmaları – A Salonu
Doç. Dr. Mehmet Dinç (Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı)
Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Mahinur Özdemir Göktaş (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)
Dr. Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)
10:00 – 11:00
Ana Konuşma I – A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Konuşmacı: Prof. Dr. Marc Potenza
“Davranışsal Bağımlılıklarda Teoriden Müdahaleye Yeni Bakış Açıları”
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 – 12:30
Oturum 1 – A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Marc Potenza
Konuşmacılar:
Dr. Sabrina Molinaro
“Z Kuşağında Davranışsal Bağımlılıklar...”
Prof. Dr. Hae Kook Lee
Dr. Emmanuel Kuntsche
12:30 – 13:30
Öğle Arası
13:30 – 14:30
Ana Konuşma II – A Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Sabrina Molinaro
Konuşmacı: Prof. Dr. David C. Hodgins
“Kumarın Risklerine Yönelik Rehber Geliştirilmesi...”
14:30 – 15:00
Kahve Arası
15:00 – 16:15
Oturum 2 – A Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Eren Murat Dinçer
Konuşmacılar: Prof. Dr. Aleksandar Stulhofer, Arş. Gör. Süleyman Agah Demirgül, Dr. Öğr. Üyesi Beata Bőthe (çevrim içi)
Oturum 3 – B Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya
Konuşmacılar: Prof. Dr. Cüneyt Evren, Dr. Norharlina Bahar, Doç. Dr. Hande Ayraler Taner
16:15 – 16:30
Kahve Arası
16:30 – 17:45
Sözlü Bildiriler – A/B/C Salonları
A Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. S. Senem Başgül
B Salonu Oturum Başkanı: Hakan Çetin
C Salonu Oturum Başkanı: Dr. Şahin Bayzan
6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi - 14 Mayıs 2025
09:30 – 10:15
Oturum 4 – A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Coşkunol
Konuşmacılar: Prof. Dr. Attila Szabo, Doç. Dr. Nicole Avena
10:15 – 10:30
Kahve Arası
10:30 – 11:30
Ana Konuşma III – A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak
Ana Konuşmacı: Prof. Dr. Hae Kook Lee
11:30 – 11:45
Kahve Arası
11:45 – 12:45
Ana Konuşma IV – A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Karaman
Ana Konuşmacı: Doç. Dr. Joshua Grubbs
12:45 – 13:45
Öğle Arası
13:45 – 15:00
Oturum 5 – A Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Merih Altıntaş
Konuşmacılar: Dr. Charles Livingstone, Stig Erik Sørheim, Dr. Sari Castrén
15:00 – 15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:30
Oturum 6 – A Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Müge Bozkurt
Konuşmacılar: Dr. Joshua Grubbs, Prof. Dr. Alexandre Kleschik da Silva, Dr. Elisa Benedetti
Oturum 7 – B Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Şentürk
Konuşmacılar: Prof. Dr. Hedyetullah Aydınz, Arş. Gör. Oğuz Gülle, Prof. Dr. Yatan Pal Singh Balhara
16:30 – 16:45
Kahve Arası
16:45 – 18:00
Oturum 8 – A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Tayyib Kadak
Konuşmacılar: Prof. Dr. David C. Hodgins, Prof. Dr. Burcu Akın Sarı, Uzm. Psik. Dilara Demircan
Oturum 9 – B Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adem Başpınar
Konuşmacılar: Dr. Hüseyin Hayri Nurdoğan, Prof. Dr. Zeliha Traş, Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan
18:00 – 18:10
Kapanış Konuşması