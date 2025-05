Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!

EN BÜYÜK TEHLİKE KUMAR!

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kongre kapsamıdan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

ÜCRETSİZ VE GİZLİLİK ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ

Kumar bağımlılığının Türkiye'de diğer bağımlılıkları geride bıraktığını belirten Dinç, bağımlılık konusunda başvuru yapacaklara çağrı yaptı. Dinç, "Her insana 7-24 açığız. 115 numaralı bir telefon hattımız var. 115 aradıklarında direkt psikologlarımız çıkıyor. Bilgi almak istiyorlarsa bilgi veriyor. Yardım almak istiyorlarsa kendilerine en yakın Yeşilay danışmanlık merkezinde en hızlı bir biçimde randevu veriyorlar. Her şehir 105 noktada var. Türkiye'nin hangi noktasında olurlarsa olsunlar bizim psikologlarımız üzerinden ve gizlilik esaslı olarak faydalanabilirler. Bazen insanlar tereddüt ediyorlar param yetecek mi, kayıtlara geçecek mi diye? Rahat olsunlar ücretsiz ve gizlilik esasına göre çalışıyoruz." dedi.



Bu kongrenin ilkini 2012 yılında yaptıkların ve 6'ıncısını düzenlediklerini ifade eden Dinç, "O dönemde çok konuşulmayan bir konuydu. Teknoloji kullanımının bu kadar ileri boyuta gideceği ve insanlara çok yönlü zarar vereceği fark edilmemişti. Yeşilay bu konuda çok büyük bir basiret örneği gösterdi ve öncülük yaptı 2012 yılında ilk başladık. Süreç içerisinde 5 kere düzenledik altıncısını düzenliyoruz. Dünyada davranışsal bağımlılıklar anlamında uzmanları bir araya getirdiğimiz geleceğe dönük insanlarımızı özellikle çocuk ve gençlerimizi korumak ve kurtarmakla alakalı neler yapabileceğimizi etraflıca tartıştığımız bir zemin oluşturduk. Bilimsel kongrelere çok talep olmaz ama oldukça yoğun talep var. Bin 500'ün üzerinde katılım var ve bu alanın tarafları katılıyor." diyerek dünyada bu konuda öncü olduklarını dile getirdi.

TÜRKİYE İLK 10'DA DEĞİL

Bağımlılık tüm dünya genelinde tehlikenin büyük olduğunu bildiren Dinç, "Her ne yapılırsa yapılsın her anlamda artıyor. Sadece uyuşturucu, alkol, madde anlamında değil aynı zamanda davranışsal bağımlılık olan kumar, sosyal medya, online oyunlar bağlamında da tehlikeli boyutlara gidiyor. Çok şükür Türkiye hiçbir bağımlılıkta ilk 10'da değil. Bütün kurumlar ve halkımız bu meseleyi ciddi olarak ele alıp sahip çıkarsa ve Yeşilay da görevini yerine getirirse bu dalgayı geriye çevirebiliriz. O noktada da biz herkesi bu konuda etkili hale getirebilmek için Bağımsızlık Seferberliği adı altında bir çalışma başlattık. Türkiye'nin her sokağında yer alacak şekilde çalışmalar organize ediyoruz." şeklinde konuştu.



KUMAR BAĞIMLILIĞI HEPSİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'deki büyük tehlikeye dikkat çeken Dinç, bu yıl itibarıyla kumar bağımlılığını tüm bağımlılık çeşitlerinin önüne geçtiğini belirtti. Dinç "İnsanlar çok ciddi derecede zorlanıyorlar. Bize gelenler tedavi umudu olan insanlar. Bazen bu bağımlılık insanları intihara kadar sürüklüyor ve bizim canımızı yakıyor. Bağımlılığa kaybettiğimiz her bir insan vatan toprağımızdan kaybettiğimiz bir karıştır diye bakıyoruz. O yüzden bu mücadeleye vatanımızı, insanımızı savunmak olarak da bakıyoruz. Bu nedenle de ne kumara ne maddeye kaybedecek hiçbir insanımız yok." dedi.

SPOR YAPANLARI UYARDI

Spor için sağlığını tehlikeye atanlara uyarılarda bulunan Dinç, "Steroidin vücuda çok ciddi olumsuz etkisi var. Kullanım bırakıldığında da bağımlılık olarak nitelendirilmese bile bağımlılık benzeri geri çekilmeleri söz konusu oluyor. Tedavi anlamında da çok büyük zorlukları olduğu için bu noktada çocuklarımızı gençlerimiz ciddi anlamda bilinçlendirmemiz ve uyarmamız gerekiyordu. Yeşilay dergimizin Aralık ayındaki sayımızda buna geniş bir kapak yaptık. Burada kalmayacak üst kurulda da bu konuyu konuşuyoruz. Tarım Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı, bütün Türkiye tarafından bilinmesi ve uygulanması çok önemli, o noktada da biz elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.