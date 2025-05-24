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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne "kalite" transfer! Kabus bitiyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Transferde birçok önemli isimle görüşen Aslan, dünyaca ünlü bir isimle yeniden temaslara başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:34
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

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Beşinci yıldızı göğsüne takarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı açan Galatasaray'ın transfer gündemi bir hayli yoğun. Takıma yapılacak takviyeler konusunda teknik heyet ve yönetim dört koldan temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

OKAN BURUK KARAR VERDİ

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da öncelik gidecek futbolcularda. Teknik direktör Okan Buruk, kadronun şekillenmesi için raporunu yönetime iletti.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Buna göre bazı futbolcularla devam edilmeyecek veya gönderilecek. Ardından da yıldız yağmuru başlayacak. Kemerburgaz Tesisleri'ne birbirinden önemli futbolcular inecek.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

MUSLERA VEDANIN EŞİĞİNDE

Galatasaray'ın efsaneleri arasına girmeyi başaran Fernando Muslera'nın ayrılmasına ramak kaldı. Uruguaylı file bekçisi elde ettiği başarıların ardından Cimbom'a veda edecek.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren ve kazandığı 19 kupayla Türk futbol tarihine geçen Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini aktaran Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

JELERT'E TALİP BEKLENİYOR

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası büyük bir yatırımla Galatasaray'a alınan Elias Jelert de yine ayrılacak isimler arasında bulunuyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Danimarkalı futbolcudan zarar etmek istemeyen yönetim, takas tekliflerine de açık. Satın alma opsiyonlu kiralama önerileri de değerlendirilecek. Bonservis konusunda ise 10 milyon euro seviyesinden aşağı bir fiyat düşünülmüyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

JAKOBS MUAMMA

Sezon başında 1 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra 8 milyon euro da zorunlu satın alma maddesiyle imza attırılan Ismail Jakobs'un durumu merakla bekleniyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Senegalli futbolcu için yeni bir takım bulma arayışı devam ediyor. Sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan yıldız futbolcu için süreç en az zararla kapatılmak isteniyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

CUESTA YOLCU

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Carlos Cuesta da istenen verimi bir türlü sağlayamadı. Kolombiyalı stoper için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Kasımpaşa maçında yaptığı hata sonrasında forma yüzü görmekte de zorlanan Cuesta için özellikle Belçika, Meksika ve Arap takımlarının devreye girmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

FRANKOWSKI DÖNÜYOR

Lens'te çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle gözde haline gelen Frankowski, Galatasaray'da bekleneni veremedi. Polonyalı futbolcunun da satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Deneyimli kanat ve bek oyuncusuna MLS'ten taliplerin olduğu öğrenildi. Cimbom eğer bonservisini alırsa 7 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

MERTENS VEDA HAZIRLIĞINDA

Galatasaray'ın üst üste 3 şampiyonluğunda da adı en üst sıralarda yer alan Dries Mertens de İstanbul kariyerini noktalıyor. Belçikalı futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Mertens'in eşi Katrin (Kat) Kerkhofs, Galatasaraylı taraftarlardan ellerinde olan videoları istedi. Bu durum, yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

YUSUF DEMİR DE GİDİCİ

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir de Galatasaray'dan ayrılıyor. Genç futbolcu için teklifler bekleniyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Kiralık olarak gönderilmek istenen Yusuf konusunda öncelik bu kez Süper Lig'e verilecek. Daha çabuk ve göz önünde yetişmesi adına önerile değerlendirilecek.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

LAPORTE BOMBASI

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu yaşanırken gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılar özellikle mücadele edeceği Devler Ligi'nde defans hattını güçlendirmek istiyor. Bu anlamda Cimbom'un transfer gündemine flaş bir isim geldi.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvamış durumda. Cimbom'un transferdeki en önemli kriteri kalite. Stoper mevkisi için de harekete geçildi.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Yönetim, daha önce Cuesta transferinde yaşanan hayal kırıklığını tekrar yaşamamak adına, Avrupa'da kendini ispatlamış oyuncularla görüşüyor. İlk hedef, Al-Nassr form giyen Aymeric Laporte.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Fotomaç'ın habeine göre Manchester City'deki başarılı kariyerinin ardından Suudi Arabistan'a transfer olan 30 yaşındaki İspanyol savunmacı, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ronaldo ve Talisca ile aynı takımda yer alan Laporte'un kulübüne ayrılık talebini ilettiği öğrenildi.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Laporte ile devre arasında ilgilenen Marsilya, oyuncuyla iletişimi sürdürüyor. Ancak Fransız basınına göre Marsilya'nın transferi gerçekleştirmesi zor. Le Provence gazetesinin haberine göre Marsilya'nin durumu net değil. Laporte'un Avrupa futboluna dönme arzusu, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

Tecrübeli savunmacı, daha önce Roberto Mancini döneminde de sarı-kırmızılıların radarına girmişti. Şimdi ise iki taraf arasında yeniden sıcak temaslar kurulmuş durumda. Galatasaray yönetimi, transferi sezon bitmeden sonuca bağlamak istiyor. 1.91 boyundaki yıldızın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 18 milyon euro olan Laporte'un bonservisini alarak gelme durumu söz konusu.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

TAM BİR KUPA CANAVARI

Profesyonel kariyerine Athletic Bilbao'da başlayan Laporte, 2018 yılında Manchester City'e transfer oldu. Burada 180 resmi müsabakada görev Laporte, İngiliz ekibi ile 5 kez Premier Lig, 2'şer kez İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı, 1'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

TRAFİKTEN ÇOK ŞİKAYETÇİ

Al-Nassr, Laporte için 27 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak İspanyol savunmacı transferinden kısa bir süre sonra isyan etmişti: "Birçoğumuz buraya sadece futbol için gelmedik. Yaşam kalitesi olarak da farklı şeyler bekliyordum ama Riyad'da günde üç saatinizi trafikte geçiriyorsunuz. Bir şey için pazarlık yapıyorsunuz ve siz imzaladıktan sonra kabul etmeyip kavga ediyorlar."

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor

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Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor
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