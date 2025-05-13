Çocukların ekran bağımlılığındaki tehlike! Yeşilay zirvesine katılan uzman isimden takvim.com.tr’ye özel açıklama: Ödül gibi verilmemeli

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile düzenlenen 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi bugün başladı. İki gün sürecek olan kongrede 20 ülkeden katılımcılar dijital bağımlılıktan sanal kumara, uyuşturucu bağımlılığından birçok konu detaylıca ele alındı.
Takvim.com.tr olarak özellikle yabancı katılımcıların bağımlılıklar hakkında düşüncelerini sorduk.
ʺDavranışsal Bağımlılıklarda Yeni Riskler ve Karşılaşılan Zorluklar: Oyun, Kumar ve Sosyal Medya Örnekleriʺ hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Sari Castrén (Takvim.com.tr)
"SANAL KUMARA ULAŞIM DAHA KOLAY"
Doç. Dr. Sari Castrén "Burada olmaktan onur duyuyorum. Özellikle bakanımızın konuşmasından çok etkilendim. İnternet bizim için özellikle ulaşılabilirlik anlamında sosyal medya, online kumar bağımlılığı, dijital internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve pornografi gibi durumlara sebep oluyor. İnternet üzerinden olan kumar bağımlılığı ile gerçek anlamda gidip kumar oynamayı karşılaştırıyorum. İkisinin arasında şöyle bir durum var. Sanal kumar bağımlılığında tamamen ulaşım kolaylığı var. Bir anda 20 web sitesi açarak girebiliyorsunuz. Ayrıca kolaylığının bir diğer durumu da borç. Borçlanarak oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ama gerçek kumarhaneler bu konuda daha kısıtlı. Bizim için daha tehlikeli olan sanal kumar" dedi.
EKRAN BAĞIMLILIĞI VE ÇOCUKLARDA DİJİTAL BAĞIMLILIK
Özellikle bebeklerin bile yemek yerken bir şeyler izleme isteği ve ebeveynlerin güvenilir diyerek açtıkları siteler hakkında da açıklama yapan Doç. Dr. Sari Castrén, "4 çocuk ve 6 torunu olan biri olarak özellikle şöyle söyleyebilirim. O tarz yerlerin güvenli olduğu bilgisi verilince ebeveynlere doğal olarak inanıyorlar ve çocuklarını o ekrana maruz bırakıyorlar. Ekrana bağlı kalma süresinin çocuğun gelişimi için çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar sinirlendiğinde öfkelendiğinde canları bir şey istediğinde onu hemen sakinleştirmek için ödül olarak ekrana maruz bırakmak çok hatalı. Çocukları başka türlü oyalamak gerek. Eskiden nasıl hiçbir teknoloji yoktu. O şekilde idare edebilmemiz lazım. Örneğin legolar, oyuncaklar vs. Ebeveynleri de çocuklar görüyorlar. Örnek alıyorlar. Onların dijital bağımlılığını da çocuklar görüyor" ifadelerini kullandı.
Yeşilay zirvesinde ʺZ Kuşağında Davranışsal Bağımlılıklar: Avrupa'daki Eğilimler, Dönüşümler ve Diğer Riskli Davranışlarla İlişkilerʺ hakkında sunum yapan Dr. Sabrina Molirano (Takvim.com.tr)
GÜNLÜK HAYATTA BAĞIMLIĞI TETİKLEYEN ETKENLER NELER?
Z kuşağında uyuşturucu bağımlılığının tamamen kimlik bulmaya çalışmakla başladığını söyleyen Dr. Sabrina Molirano "Uyuşturucu bağımlılığı hakkında özellikle çocuklardan bahsetmek istiyorum. Kendilerini tanımlamak için kişiliklerini belirleme ihtiyacı duyuyorlar ve bu yüzden de madde bağımlılığına ihtiyaç duyabiliyorlar. Şuan Z kuşağı tamamen sanal dünyaya yönelmiş durumda. Gençlerin şunları bilmeleri gerekiyor. Eğer madde kullanırsalar birçok risklerle karşı karşıya kalmak zorunda kalabilirler. Ailelere şu konuda öneride bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın para girdilerini ve çıktılarını kontrol etmeliyiz. Nereye harcıyorlar bu çok önemli. Çocuklarımızı önemseyip, konuşmamız gerekiyor" dedi.