Çocukların ekran bağımlılığındaki tehlike! Yeşilay zirvesine katılan uzman isimden takvim.com.tr’ye özel açıklama: Ödül gibi verilmemeli

ʺDavranışsal Bağımlılıklarda Yeni Riskler ve Karşılaşılan Zorluklar: Oyun, Kumar ve Sosyal Medya Örnekleriʺ hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Sari Castrén (Takvim.com.tr)

"SANAL KUMARA ULAŞIM DAHA KOLAY"

Doç. Dr. Sari Castrén "Burada olmaktan onur duyuyorum. Özellikle bakanımızın konuşmasından çok etkilendim. İnternet bizim için özellikle ulaşılabilirlik anlamında sosyal medya, online kumar bağımlılığı, dijital internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve pornografi gibi durumlara sebep oluyor. İnternet üzerinden olan kumar bağımlılığı ile gerçek anlamda gidip kumar oynamayı karşılaştırıyorum. İkisinin arasında şöyle bir durum var. Sanal kumar bağımlılığında tamamen ulaşım kolaylığı var. Bir anda 20 web sitesi açarak girebiliyorsunuz. Ayrıca kolaylığının bir diğer durumu da borç. Borçlanarak oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ama gerçek kumarhaneler bu konuda daha kısıtlı. Bizim için daha tehlikeli olan sanal kumar" dedi.

"İnternet bizim için ulaşılabilirlik anlamında dünyaya kapı açıyor"



Doç. Dr. Sari Castrén, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde https://t.co/xDH5MUZis1 Özel İçerik Editörü Fatma Gül'ün uyuşturucu bağımlılığı hakkında sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/o6sMiYsAX2 — Takvim (@takvim) May 13, 2025

EKRAN BAĞIMLILIĞI VE ÇOCUKLARDA DİJİTAL BAĞIMLILIK

Özellikle bebeklerin bile yemek yerken bir şeyler izleme isteği ve ebeveynlerin güvenilir diyerek açtıkları siteler hakkında da açıklama yapan Doç. Dr. Sari Castrén, "4 çocuk ve 6 torunu olan biri olarak özellikle şöyle söyleyebilirim. O tarz yerlerin güvenli olduğu bilgisi verilince ebeveynlere doğal olarak inanıyorlar ve çocuklarını o ekrana maruz bırakıyorlar. Ekrana bağlı kalma süresinin çocuğun gelişimi için çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar sinirlendiğinde öfkelendiğinde canları bir şey istediğinde onu hemen sakinleştirmek için ödül olarak ekrana maruz bırakmak çok hatalı. Çocukları başka türlü oyalamak gerek. Eskiden nasıl hiçbir teknoloji yoktu. O şekilde idare edebilmemiz lazım. Örneğin legolar, oyuncaklar vs. Ebeveynleri de çocuklar görüyorlar. Örnek alıyorlar. Onların dijital bağımlılığını da çocuklar görüyor" ifadelerini kullandı.