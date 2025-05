CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon | Saraçhane’deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! 45 gözaltı

İstanbul Büyükşehir'e yönelik 19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin operasyonların 4'üncüsü dün sabah yapıldı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Özel Kalemi Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



ÇOCUKLUK ARKADAŞI DA VAR

Gözaltına alınanlardan işadamlarından Sezai Büyükçulha'nın, Trabzon'da bir restoranın sahibi ve Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddiası ortaya atıldı.

Dosyada 'tefeci' olarak yer alan Süleyman Aslan'ın ise firarda olduğu ve yakalanamadığı vurgulandı. Aslan'ın, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayında bankacı Seçil Erzan ile birlikte isminin geçtiği anlaşıldı. İmamoğlu'nun sıvacısıyken bir anda şirket sahibi olan tutuklu Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin'in de gözaltına alındığı açıklandı. Son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara takıldı. Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, üyeler Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile şirket mühendisi Mustafa Erkan Saatçi de gözaltı listesinde yer aldı.

AFİŞ YASAĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 24 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu ve CHP'li 6 tutuklu belediye başkanının propaganda mahiyetindeki afişlerinin yasaklanması ve kaldırılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı. Bu afiş ve pankartların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte olduğu vurgulandı. Talimat gereği afişler kaldırılacak.



ŞİFRE: YOK ET

Ekrem İmamoğlu'nun ele geçirilen telefonu ile ilgili detaylar tespit edildi. İddiaya göre İmamoğlu; 19 Mart'ta gözaltına alındığı sırada emniyet ekiplerine teslim etmediği belirlenen cep telefonunu, Koruma Müdürü Mustafa Akın'a, Akın ise içindeki verileri silmesi ve saklaması amacıyla İBB'de görevli bir teknik personele verdi. Söz konusu personel gözaltına alınınca telefonu sakladığı yeri söyledi. El konulan ve içinde hat bulunmayan şifreli telefonun açılabilmesi, kullanılan hatların tespit edilmesi için özel bir ekibin kurulduğu öğrenildi.



GÖREVİ RÜŞVET TOPLAMAKMIŞ

İBB yönelik 3. Dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 13 kişi tutuklandı. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Çetin'in görevi dışında belediyede adeta akçeli olan her işi yaptığı ortaya çıktı. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği iddia edilen Çetin'in 17 ihalede harcama yetkilisi olarak görev aldığı toplam 20 eylemden sorumlu olduğu anlaşıldı. İhale alan işadamlarından rüşvet topladığı vurgulandı.



VER PARAYI AL HAK EDİŞİ

İBB'ye yönelik yapılan 3. Dalga'da ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Verdiği ifadede İBB'nin bir ihalesini kazandığını belirterek belediyeye teslim ettiği malzemelerin kusurlu olduğu gerekçesiyle defalarca değişim yapmaya zorlandığını ifade etti. Kırmızıgül, "Durumu kurtarmak için Taner Çetin'le görüştüm. 500 bin TL'yi borç adı altında istedi, elden teslim ettim, hakedişim hemen ödendi" dedi.