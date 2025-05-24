PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB'ye 4. dalga operasyon | Saraçhane'deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! 45 gözaltı

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 45 kişi yakalandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon | Saraçhane’deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! 45 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir'e yönelik 19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin operasyonların 4'üncüsü dün sabah yapıldı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Özel Kalemi Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI DA VAR
Gözaltına alınanlardan işadamlarından Sezai Büyükçulha'nın, Trabzon'da bir restoranın sahibi ve Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddiası ortaya atıldı.

Dosyada 'tefeci' olarak yer alan Süleyman Aslan'ın ise firarda olduğu ve yakalanamadığı vurgulandı. Aslan'ın, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayında bankacı Seçil Erzan ile birlikte isminin geçtiği anlaşıldı. İmamoğlu'nun sıvacısıyken bir anda şirket sahibi olan tutuklu Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin'in de gözaltına alındığı açıklandı. Son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara takıldı. Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, üyeler Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile şirket mühendisi Mustafa Erkan Saatçi de gözaltı listesinde yer aldı.

AFİŞ YASAĞI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 24 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu ve CHP'li 6 tutuklu belediye başkanının propaganda mahiyetindeki afişlerinin yasaklanması ve kaldırılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı. Bu afiş ve pankartların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte olduğu vurgulandı. Talimat gereği afişler kaldırılacak.

ŞİFRE: YOK ET
Ekrem İmamoğlu'nun ele geçirilen telefonu ile ilgili detaylar tespit edildi. İddiaya göre İmamoğlu; 19 Mart'ta gözaltına alındığı sırada emniyet ekiplerine teslim etmediği belirlenen cep telefonunu, Koruma Müdürü Mustafa Akın'a, Akın ise içindeki verileri silmesi ve saklaması amacıyla İBB'de görevli bir teknik personele verdi. Söz konusu personel gözaltına alınınca telefonu sakladığı yeri söyledi. El konulan ve içinde hat bulunmayan şifreli telefonun açılabilmesi, kullanılan hatların tespit edilmesi için özel bir ekibin kurulduğu öğrenildi.

GÖREVİ RÜŞVET TOPLAMAKMIŞ
İBB yönelik 3. Dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 13 kişi tutuklandı. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Çetin'in görevi dışında belediyede adeta akçeli olan her işi yaptığı ortaya çıktı. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği iddia edilen Çetin'in 17 ihalede harcama yetkilisi olarak görev aldığı toplam 20 eylemden sorumlu olduğu anlaşıldı. İhale alan işadamlarından rüşvet topladığı vurgulandı.

VER PARAYI AL HAK EDİŞİ
İBB'ye yönelik yapılan 3. Dalga'da ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Verdiği ifadede İBB'nin bir ihalesini kazandığını belirterek belediyeye teslim ettiği malzemelerin kusurlu olduğu gerekçesiyle defalarca değişim yapmaya zorlandığını ifade etti. Kırmızıgül, "Durumu kurtarmak için Taner Çetin'le görüştüm. 500 bin TL'yi borç adı altında istedi, elden teslim ettim, hakedişim hemen ödendi" dedi.

CANLI TAKİP | CHPli İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.trdeCANLI TAKİP | CHPli İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.trde
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti | Mesaj dolu ziyaret
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var
Tazminata Temmuz zammı! Nasıl hesaplanıyor? Hangi ek ödemeler hesaba katılıyor?
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Büyük esir takası başladı | Vatikan’da müzakere olacak mı? | Ukrayna’dan Türkiye mesajı
Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Aile Forumu’nda önemli açıklamalar
Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi! Kaç yıl hapis isteniyor? Gizli tanıktan olay iddia: Yüklü parayı bizzat teslim etti
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’tan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağız
Nunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCU
Karayolları Trafik Kanunu değişiyor! Teklif TBMM’de: Kavga için araçtan inene 3 ceza birden | Kırmızı ışıkta geçene yeni cezalar
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45’e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.tr’de
Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Merakla bekleniyordu... Belli oldu
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak’tan Dijital bağımlılık uyarısı: Aile yapısını zedeliyor
Terör ve yolsuzluktan tutuklanan CHP’li isimler için flaş karar! Sadece Ekrem İmamoğlu değil… Hepsine yasak!
Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yeni açıklama! Hala yüzüğünü taşıyorum dedi! Yayında birbirlerine girdiler
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak