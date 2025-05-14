Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yaptı.

13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.

Hileli üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markasının da yer aldığı görüldü.

Listede; yapılan testlerde baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı, peynirde natamisin kullanımı ve hamur işi iç harcında; karaciğer, kalp ve taşlık kullanıldığının tespit edildiği görüldü.