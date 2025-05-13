PKK'nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? "Demokratik siyaset öne çıkacak" sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı

DURAN KALKAN: PKK'NIN ÖRGÜTSEL OLARAK SON KONGRESİ, DEMOKRATİK SİYASET ÖNE ÇIKACAK



PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, Öcalan'dan aldıkları talimatı işaret ederek "PKK'nın örgütsel olarak son kongresi" beyanında bulundu.



Fesih kararını "Zemin oluşturmak üzere bir sona erdirme" olarak tanımlayan Kalkan, "Bu, sonlandırıp bitirme değildir. PKK'nın kuruluşundan çok daha güçlü ve iddialı biçimde, yeni çıkışlar kuruluşlar için ön açma, zemin oluşturmak üzere bir sona erdirme oluyor" dedi.



Kalkan, demokratik siyasetin öne çıkacağını söyleyip "Elbette demokratik siyaset daha öne çıkacak. Kadın ve gençlik örgütleri, ideolojik çalışmalar daha önde olacak, daha fazla rol oynayacak" ifadelerini kullandı.





CEMİL BAYIK: PKK'NIN FESHİ, SİLAHLI HAREKETİN SONLANDIRILMASI KARARI ALDIK



KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Bu kongrede PKK'nın feshi, silahlı hareketin sonlandırılması kararlarını aldık. Bu hareketin kurucusu olarak bundan heyecan duyuyorum. Çünkü Apo'yu çok iyi anlıyorum" diye konuştu.





PKK'nın sözde Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan da "Yasal düzenleme olmazsa silahsızlanma çok zor olur" ifadeleriyle pazarlık kokan skandal bir demeç verdi.



Karayılan, "Devlet tarafından hukuki ve yasal değişimlerin sağlanmasıyla bu hareket silahsızlanmayı yürürlüğe koyabilir. Yoksa bu çok zor olur" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat ise "militanlıktan" vazgeçmedi. Hozat, "Şimdi bu yeni süreci de büyük miras üzerinden geliştireceğiz. Ondan güç alarak, o özgüvenle, o inançla, o iddiayla bu süreci geliştireceğiz ve hepimiz de bunun öncüleri ve militanları olacağız. Bu yeni sürecin de militanlığını yapacağız" şeklinde konuştu.

