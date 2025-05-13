PKK'nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? "Demokratik siyaset öne çıkacak" sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli ve tarihi bir eşik aşıldı.
Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ve MHP Lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütü feshet" çağrısıyla başlayan tarihi süreç, 12 Mayıs'ta PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle sonuçlandı.
"ÖRGÜTSEL YAPI FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI"
Örgüt 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.
FESİH KONGRESİNDEN YENİ DETAYLAR
Öte yandan TAKVİM, PKK'nın fiilen son bulduğu fesih kongresinin yeni detaylarına ulaştı.
"Güvenlik gerekçesi" bahanesiyle iki farklı noktada yapılan kongresinin açılış konuşmasını PKK'nın sözde Yürütme Komitesi üyeleri Duran Kalkan ve Murat Karayılan yaptı.
PKK tarafından "Medya Savunma Alanları" olarak tanımlanan bölgede, örgütün silahlı kanadı HPG ve YJA-Star'ın katıldığı kongreye Duran Kalkan başkanlık etti.
SİLAH BIRAKMA KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI
PKK delegesi 232 büyükbaş teröristin katıldığı kongrede fesih ve silah bırakma kararının "oy birliği" ile alındığı vurgulandı.
DURAN KALKAN: PKK'NIN ÖRGÜTSEL OLARAK SON KONGRESİ, DEMOKRATİK SİYASET ÖNE ÇIKACAK
PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, Öcalan'dan aldıkları talimatı işaret ederek "PKK'nın örgütsel olarak son kongresi" beyanında bulundu.
Fesih kararını "Zemin oluşturmak üzere bir sona erdirme" olarak tanımlayan Kalkan, "Bu, sonlandırıp bitirme değildir. PKK'nın kuruluşundan çok daha güçlü ve iddialı biçimde, yeni çıkışlar kuruluşlar için ön açma, zemin oluşturmak üzere bir sona erdirme oluyor" dedi.
Kalkan, demokratik siyasetin öne çıkacağını söyleyip "Elbette demokratik siyaset daha öne çıkacak. Kadın ve gençlik örgütleri, ideolojik çalışmalar daha önde olacak, daha fazla rol oynayacak" ifadelerini kullandı.
CEMİL BAYIK: PKK'NIN FESHİ, SİLAHLI HAREKETİN SONLANDIRILMASI KARARI ALDIK
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Bu kongrede PKK'nın feshi, silahlı hareketin sonlandırılması kararlarını aldık. Bu hareketin kurucusu olarak bundan heyecan duyuyorum. Çünkü Apo'yu çok iyi anlıyorum" diye konuştu.
PKK'nın sözde Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan da "Yasal düzenleme olmazsa silahsızlanma çok zor olur" ifadeleriyle pazarlık kokan skandal bir demeç verdi.
Karayılan, "Devlet tarafından hukuki ve yasal değişimlerin sağlanmasıyla bu hareket silahsızlanmayı yürürlüğe koyabilir. Yoksa bu çok zor olur" dedi.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat ise "militanlıktan" vazgeçmedi.
Hozat, "Şimdi bu yeni süreci de büyük miras üzerinden geliştireceğiz. Ondan güç alarak, o özgüvenle, o inançla, o iddiayla bu süreci geliştireceğiz ve hepimiz de bunun öncüleri ve militanları olacağız. Bu yeni sürecin de militanlığını yapacağız" şeklinde konuştu.
YENİ GÖRÜNTÜLER... KARE KARE PKK'NIN BİTİŞ ANI
Öte yandan Takvim.com.tr, PKK'nın iki ayrı noktada düzenlenen fesih kongresinden yeni görüntülere ulaştı.
İşte kare kare PKK'nın bitiş anı...
- Elebaşı Cemil Bayık kongre kararlarını not aldı.
- Elebaşı Cemil Bayık kongre kararlarını not aldı.