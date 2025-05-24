İnan Kıraç-Emine Alangoya-İpek Kıraç üçgeninde sular durulmuyor! Olay günü neler yaşandı? Şoke eden ifade: Aracı üzerime sürdüler

HASTANEDEN AYRIDI İpek Kıraç ve Emine Alangoya arasındaki tartışmalar devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan İnan Kıraç, geçen perşembe akşamı 20.00 sıralarında, atanan 2 resmî vasinin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. İddialara göre Kıraç, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi, hukuki açıdan 'suç' kapsamında değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alangoya'ya yakın kişilerin rol oynadığı öne sürüldü ve savcılık soruşturma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

EVİNDE BULUNDU Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen İnan Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. İnceleme sonucunda hastaneden çıkarılırken kullanılan otomobil takip edildi ve İnan Kıraç evinde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili şoför Barış C. ile Ali Ş. ve Kamil İ.'yi gözaltına alarak Gasp Büro Amirliğine götürdü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllar İnan Kıraç'ın yanında şoför olarak çalıştığını söyleyen BC.'nin kaçırma iddialarının asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. BC., İnan Kıraç'ın hastaneden ayrılmak istediğini söylediğinde hep birlikte aşağı indiklerini anlatarak "Otomobile indik. Bizi durdurmak isteyen kişiler vardı. İnan Bey 'bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince ben de bastım. Oradan ayrıldık" dedi. Patronu İnan Kıraç'ın Antalya'ya gitmek istediğini anlatan BC., "Yola çıktık. Ancak yolda telefon geldi. Bu sırada İnan Kıraç uyuyordu. Onu uyandırıp durumu anlattık. Eve dönmeye karar verdik. Birlikte eve geldik" dedi. Diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade verdikleri öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İnan Kıraç'ın vasi avukatlardan Atakan Yılmaz, 22 Mayıs'ta Gasp Büro Amirliğine verdiği ifadede, İnan Kıraç'ın mahkeme kararıyla hastaneye yatırıldığını, vasi onayı olmaksızın taburcu edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.