İnan Kıraç-Emine Alangoya-İpek Kıraç üçgeninde sular durulmuyor! Olay günü neler yaşandı? Şoke eden ifade: Aracı üzerime sürdüler

Türkiye, ülkenin en zengin iş adamlarından olan 88 yaşındaki İnan Kıraç, 76 yaşındaki Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç arasında yaşanan olayları merakla takip ediyor.
İş insanı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a 2023 Ocak ayında dava açmıştı.
İpek Kıraç da babası İnan Kıraç'a karşı hamle yaparak dava açmıştı. Bu hamlenin ardından baba kızın arası açılmıştı. Daha sonra İnan Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu. İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını ifade etti.
SÜRPRİZ ŞEKİLDE EVLENDİ
İnanç Kıraç kızını tamamen sildikten sonra 20 Aralık 2024 tarihinde sürpriz bir şekilde, 52 yıl Koç Holding'in finans grubunda çalışan 77 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç yaşı gereği evlenmek için bir hastaneden rapor aldı. Evliliği öğrenen İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek Ocak 2025 tarihinde 'evliliğin iptali' istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. İpek Kıraç ayrıca babasına vasi atanması için de dava açtı. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.
AVUKATLAR VASİ OLARAK ATANDI
Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumu'na giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor 1 Mart 2025 tarihinde mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın nörolojik birtakım sorunlar ve yaş sebebiyle fiili ehliyetinin yerinde olmadığı, vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kararın ardından mahkeme, avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'in kalıcı vasi olarak atanmasına hükmetti. Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın evliliğinin iptalinin önü de açılmış oldu. Zira Anadolu 18. Aile Mahkemesi, bu kararı bekliyordu. Aile mahkemesi, 'evliliğin iptali' davasını önümüzdeki günlerde görüşecek.
HASTANEDEN AYRIDI
İpek Kıraç ve Emine Alangoya arasındaki tartışmalar devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan İnan Kıraç, geçen perşembe akşamı 20.00 sıralarında, atanan 2 resmî vasinin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. İddialara göre Kıraç, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi, hukuki açıdan 'suç' kapsamında değerlendirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alangoya'ya yakın kişilerin rol oynadığı öne sürüldü ve savcılık soruşturma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.
EVİNDE BULUNDU
Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen İnan Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. İnceleme sonucunda hastaneden çıkarılırken kullanılan otomobil takip edildi ve İnan Kıraç evinde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili şoför Barış C. ile Ali Ş. ve Kamil İ.'yi gözaltına alarak Gasp Büro Amirliğine götürdü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllar İnan Kıraç'ın yanında şoför olarak çalıştığını söyleyen BC.'nin kaçırma iddialarının asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. BC., İnan Kıraç'ın hastaneden ayrılmak istediğini söylediğinde hep birlikte aşağı indiklerini anlatarak "Otomobile indik. Bizi durdurmak isteyen kişiler vardı. İnan Bey 'bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince ben de bastım. Oradan ayrıldık" dedi. Patronu İnan Kıraç'ın Antalya'ya gitmek istediğini anlatan BC., "Yola çıktık. Ancak yolda telefon geldi. Bu sırada İnan Kıraç uyuyordu. Onu uyandırıp durumu anlattık. Eve dönmeye karar verdik. Birlikte eve geldik" dedi. Diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade verdikleri öğrenildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; İnan Kıraç'ın vasi avukatlardan Atakan Yılmaz, 22 Mayıs'ta Gasp Büro Amirliğine verdiği ifadede, İnan Kıraç'ın mahkeme kararıyla hastaneye yatırıldığını, vasi onayı olmaksızın taburcu edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.
"ŞOFÖR ARACI ÜZERLERİNE SÜRDÜ"
Hastaneye yapılan ziyarette Kıraç'ın bir grup kişiyle birlikte kapıya yöneldiğini, şirketine ait araçla hastaneden çıkarıldığını ve bu sırada engel olmaya çalıştıklarını, ancak şoförün aracı üzerlerine sürdüğünü anlattı. Kaçırılma anını kayıt altına aldıklarını belirten Yılmaz, başta şoför olmak üzere sorumlu kişiler hakkında şikâyetçi olduklarını, Kıraç'ın can güvenliğinden endişe ettiklerini ve polis koruması talep ettiklerini ifade etti.