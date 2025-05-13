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Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı arasında samimi diyalog! "Pakistan Türki dosti zindabad!"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Başkan Erdoğan ise bu paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. "Pakistan, Türki dosti zindabad!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 22:30 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 23:04
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı arasında samimi diyalog! Pakistan Türki dosti zindabad!

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Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif. (AA-ARŞİV)Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif. (AA-ARŞİV)

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif. (AA-ARŞİV)Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif. (AA-ARŞİV)

Başkan Erdoğan ise Şahbaz Şerif'in ifadelerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.

Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

"Pakistan, Türki dosti zindabad!"

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