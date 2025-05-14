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Jose Mourinho o yıldızı istedi! Fenerbahçe'den flaş transfer harekatı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini kaybetmeye sadece bir puan uzakta olan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında önemli adımlar atmak ve mutlu sona ulaşmak amacında. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü bir ismi daha gündemine aldı. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 08:33 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 08:38
Jose Mourinho o yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ YETMEDİ

Jose Mourinho ve öğrencilerinin aldığı bu galibiyet, sezonun geri kalanı için yeterli olmadı. Çünkü Galatasaray, pazar akşamı oynayacağı Kayserispor maçında sadece 1 puan alması halinde beşinci yıldızı takacak.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Zorlu maçta Fenerbahçe'nin gollerini Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydetti.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

MOURINHO AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan hayal kırıklığının ardından, deneyimli teknik adamın takımdan ayrılabileceği iddiaları gündemi sarsmış durumda.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

2024 yazında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, Türkiye'ye gelişiyle büyük ses getirmişti. Ancak sezonun son virajına girilirken, sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk hedefinden uzaklaştı.İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun yeni adresi yeniden Premier League olabilir. Haberde, Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alınamaması durumunda görevinden ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun yeni adresi yeniden Premier League olabilir. Haberde, Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alınamaması durumunda görevinden ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Amorim'in olası ayrılığı halinde, Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adayın Jose Mourinho olduğu belirtildi. Aynı haberde, Portekizli teknik adamın da İngiltere'ye dönüş fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Manchester United'dan resmi bir teklif gelmesi halinde, 62 yaşındaki Mourinho'nun Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazır olduğu ileri sürülüyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 53 resmi maça çıkan Mourinho, bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ortalama 2.09 puanlık performans sergilese de, özellikle büyük maçlardaki puan kayıpları teknik direktörün kredisini tüketmiş durumda.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Mourinho'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler hem Fenerbahçe hem de Premier League açısından büyük önem taşıyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

KALIRSA YILDIZLAR YAĞACAK

Portekizli çalıştırıcının takımda kalıp kalmayacağı konusundaki netliğe göre transfer de şekillenecek. Yönetim, ikinci sezonda da devam etmek istediği antrenörüne yine tam yetki verecek.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

İstediği oyuncu profillerini raporlayacak olan Mourinho, takımını şampiyonluğa ulaştırmak adına elinden ne geliyorsa yapacak. Ayrıca daha önceki takımlarında ikinci senelerde kupaya uzanması da durumu umut verici kılıyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Deneyimli teknik direktör, ilk hamlesi için görüşünü bildirdi ve yıldız futbolcunun alınmasını istedi.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

STERLING BOMBASI

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Premier League devi Chelsea'nin yıldız ismi Raheem Sterling, menajerleri aracılığıyla sarı lacivertli kulübe önerildi.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezonu kiralık olarak Arsenal formasıyla geçiren Sterling, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, yıldız futbolcunun transferine olumlu baktığı öğrenildi. Mourinho'nun onayıyla sarı lacivertlilerde bu hamlenin ciddi şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Sterling'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Bu sezon toplamda 27 karşılaşmada forma giyen İngiliz oyuncu, 1 gol atarken 5 asistlik katkı sağladı. Performansıyla eleştirilere maruz kalan Sterling, farklı bir ligde kendini yeniden kanıtlamak istiyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

İngiltere Milli Takımı formasını bugüne dek 82 kez giyen deneyimli futbolcu, 20 gol atma başarısı gösterdi. Milli takım kariyeri ve tecrübesiyle Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

RAHEEM STERLING KİMDİR?

Raheem Shaquille Sterling, 8 Aralık 1994'te Jamaika'nın Kingston kentinde doğan İngiliz millî futbolcudur. Kariyerine kanat oyuncusu olarak devam eden Sterling, Premier League ekiplerinden Chelsea'nin oyuncusu olup, 2024-25 sezonunda Arsenal'e kiralanmıştır.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Sterling, beş yaşındayken annesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı. Futbol kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başladı ve 2010 yılında Liverpool'un akademisine katıldı. 2012'de Liverpool A Takımı'nda ilk maçına çıktı ve kısa sürede dikkat çekici performanslar sergiledi.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

2015 yılında, o dönem için bir İngiliz oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olan 49 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. City'de geçirdiği yedi sezonda dört Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde etti.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Sterling, 2022 yazında Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda hem Premier League hem de Avrupa kupalarında önemli katkılar sağladı. Ancak 2024 yazında Arsenal'e kiralanarak kariyerine Londra'nın bir bşka temsilcisinde kariyerine devam etti.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

İngiltere millî takımı ile 2014, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

Saha dışındaki çalışmalarıyla da tanınan Sterling, gençler için eğitim ve mentorluk programları düzenleyen bir vakıf kurdu. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak toplumda olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor.

Jose Mourinho yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı

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