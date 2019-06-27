GALATASARAY'ın anlaşma sağladığı iki isim daha imza atmadan Fatih Terim'i çıldırttı... Tecrübeli hocayı sinirlendiren ilk isim Yusuf Erdoğan oldu. Bursaspor'dan ayrılan yıldız futbolcunun daha resmi imza atmadan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşması Terim'i çok kızdırdı. İmzası an meselesi olan Ryan Babel de yöneticilerle yaptığı son görüşmede, idmanlardan ve tesis içindeki yemeklerden özel görüntüleri Instagram'dan paylaşmak istediğini söyledi. Terim'in bu isteğe de şiddetle karşı çıktığı belirlendi.

ÖZÜR DİLİYORUM!

Paylaştığı Galatasaray formalı fotoğrafla gündeme oturan Yusuf Erdoğan, A Spor'a konuştu... Yıldız futbolcu, "Özür diliyorum. Çok heyecanlı olduğum için yanlış bir harekette bulundum. Şimdi İstanbul'a giderek resmi sözleşmeli imzalayacağım" dedi.