SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko taraftarıyla buluşacak!

Fenerbahçe, Euroleague şampiyonluğunu bugün kutlayacak. Kutlamalar saat 17.00'de başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:39 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:39
Fenerbahçe Beko taraftarıyla buluşacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
8 yıl sonra EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bu başarısını taraftarıyla birlikte bugün kutlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, kutlama programını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz!"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türk demokrasi tarihinin utanç vesikası: 27 Mayıs darbesi
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
Türk Telekom
KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?
Kanarya Mersin’de dağıldı! Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2 | MAÇ SONUCU
SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! 1 kişi gözaltına alındı! İngiltere Başbakanı Keir Starmer’dan açıklama
Moskova’da 1 saatlik kritik zirve! Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’de 4. dalga operasyonunda 25 tutuklama: Aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt da var
Başkan Erdoğan’dan Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir