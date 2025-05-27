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Fenerbahçe'den Maeda sürprizi!

Fenerbahçe'de sportif direktör Branco, yeni sezon transferleri için düğmeye bastı. Fenerbahçe'de bu noktada gündeme Celtic'in yıldızı Daizen Maeda geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:01
Fenerbahçe’den Maeda sürprizi!

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Yeni sezonda atletizmi yüksek oyuncuları kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İskoçya'da buldu. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim golleri ve asistleriyle öne çıkan Japon yıldızın peşinde.

MAEDA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin kanat transferinde istediği isim Celtic'de bu sezon fırtına gibi esen Daizen Maeda olduğu öğrenildi. Maeda özellikle hem kanatlarda hem de santrforda oynadığı futbolla Celtic taraftarının en sevdiği oyuncuların başında geliyor. Maeda'nın İskoç ekibiyle sözleşmesi 31 Mayıs 2027 yılında sona erecek. Japon oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

45 GOLE KATKI

Celtic formasıyla bu sezon 51 maçta sahaya çıkan Maeda bu maçlarda 33 gol, 12 asist üretti.

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