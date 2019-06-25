Galatasaray'da Yusuf Erdoğan krizi! Fatih Terim çıldırdı

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması Florya'da tepki çekti. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Yusuf Erdoğan'ın bu hareketinin Fatih Terim'i kızdırdığını ifade etti.
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ancak Bursaspor ile henüz resmi olarak yollarını ayırmayan Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirip bir fotoğraf paylaşmıştı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması, Fatih Terim'i kızdırdı.
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